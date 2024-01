Karolina Gilon pomaga parom w zapoznaniu się i budowaniu relacji w miłosnym show "Love Island". Do tej pory jednak nie zdradzała fanom zbyt wielu szczegółów na temat jej własnej sytuacji związkowej. Teraz jednak przyszła pora na ukrócenie domysłów, bo prowadząca "Love Island" właśnie pokazała swojego partnera! Zobaczcie tylko te czułości.

Karolina Gilon pokazała, jak wymienia czułości z partnerem

Choć fani już od kilku sezonów mogą oglądać Karolinę Gilon jako gospodynię miłosnego show "Love Island", do tej pory prezenterka niewiele mówiła o swoim życiu prywatnym, szczególnie w kwestii związków, a na jej instagramowym profilu dominowały treści związane z podróżami i, oczywiście, wydarzeniami z Wyspy Miłości.

Teraz jednak Karolina Gilon postanowiła zrobić wyjątek i poruszyć bardziej prywatną kwestię - na InstaStories prezenterki pojawił się kadr, na którym widać. jak czule trzyma się za rękę z partnerem! Wygląda na to, że 35-latka jest szczęśliwie zakochana.

Co ciekawe, o nowym związku Karolina Gilon wspominała już jakiś czas temu, jednak do tej pory nie zdecydowała się zdradzić tożsamości ukochanego. Z rozmów z mediami wynika, że jest to dobry znajomy gwiazdy Polsatu.

Nie lecę sama. Będzie to ktoś, kto był moim bardzo fajnym kolegą. Nigdy w życiu nie spodziewałam się, że będzie moim partnerem. Nigdy na niego nie patrzyłam w ten sposób. Zawsze się po prostu lubiliśmy. Wyszło później tak, że się w sobie zakochaliśmy po prostu. Na fundamencie koleżeństwa można zbudować bardzo fajną dojrzałą relację - mówiła Karolina Gilon dla ''Pudelka'' tuż przed zeszłorocznym urlopem.

Wygląda na to, że prywatnie uczucie prezenterki rozwija się w najlepsze, ale to nie koniec niespodzianek. Niedawno Karolina Gilon zapowiedziała kolejną edycję "Love Island" i zdradziła datę jej premiery. Widzowie będą mieli okazję poznać nowe uczestniczki i nowych uczestników już wiosną.

Będziecie oglądać? Tymczasem życzymy Karolinie Gilon wiele miłości i szczęścia również prywatnie!

