Ania i Robert Lewandowscy zostali rodzicami córeczki Klary. Robert pochwalił się, że dołączył do grona tatusiów wspólnym zdjęciem z córką na Instagramie i Facebooku. Ania i Robert zostali rodzicami 4 maja i dlatego w domu mają zodiakalnego Byka! Robert Lewandowski to zodiakalny Lew, a Ania Lewandowska to Panna. A jakie cechy według horoskopu będzie posiadać ich córka? Może podobne jak Beata Kozidrak i Audrey Hepburn, które również urodziły się tego samego dnia co Klara Lewandowska?

Na podstawie książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Horoskop dla byka z 4 maja - jak córka Lewandowskich

4 maja to zodiakalny Byk. Co cechuje Byka?

Jest pracowity, uczuciowy, lubi dyskutować i jest uparty! To także trochę samotnik, trochę osoba, która lubi robić to co sama wymyśli i chodzi swoimi ścieżkami.

Osoba urodzona 4 maja podlega licznym wpływom, a jednocześnie jest bardzo zdecydowana, stanowcza.

Najważniejszą cechą Byka z 4 maja jest Upór – mocno wierzy w siebie i zawzięcie broni swego zdania. Dzięki jednak dziwnej kontrastowości swej natury – lubi jednocześnie wymianę poglądów, chętnie pośredniczy w sporach innych ludzi i łagodzi zawziętość przeciwników. Na ogół okazuje dużo czułości i życzliwości, a w jego życiu uczucia odgrywają wielka rolę.

Byk jest wytrwały, pracowity, cierpliwy i prawy. Lubi innych ludzi i odznacza się swym poczuciem sprawiedliwości. Spełnianie dobrych uczynków sprawia mu przyjemność. Niestety... jego małżeństwo zazwyczaj niezbyt jest szczęśliwe.

W niektórych sytuacjach byki potrafią być wielkimi optymistami i tryskać szczęściem i radością, a czasem potrafią nawet bez powodu mieć smutne i przygnębione. osoby z 4 maja mają nieprzeciętne poczucie humoru.

Wady. Kobieta z 4 maja jest nadmiernie krytyczna we wszystkich sprawach domowych. Myśli zawsze o sobie, że tylko ona jedna ma rację i tylko jej zdanie jest najlepsze i jedynie słuszne.

Z wiekiem byki z 4 maja pragną coraz większej władzy i chcą rządzić wszystkimi, ale pouczanie i wtrącanie się do spraw innych ludzi może spowodować, że stracą sympatię swego otoczenia.

Robert Lewandowski z córeczką Klarą.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska zostali rodzicami córki.

