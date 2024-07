Honorata Wojtkowska to jedna z najbardziej pracowitych uczestniczek „Top Model. Zostań Modelką”.



Jak sama mówi – Przyszłam do tego programu, by być modelką i zamierzam w stu procentach wykorzystać to, co mi ten program umożliwił.



Honorata chwyciła wiatr w żagle i wykorzystuje to, że jest na fali. Jej „ciekawą twarz” docenia coraz więcej fotografów.



Zaproszenie przez Macieja Zienia do udziału w lookbooku prezentującym jego najnowszą ślubną kolekcję to niewątpliwie kolejna szansa, by zaistnieć w świecie mody. Co ujęło projektanta w Honoracie?



- Chciałem żeby w tegorocznym lookbooku wystąpiła blondynka. Podoba mi się uroda Honoraty i to, że nie jest zbyt chuda. – powiedział FleszStyle.pl Maciej Zień.



Jak widać to, co przeszkadza w pracy na wybiegu, przy udziale w tego rodzaju sesji jest ogromnym atutem. Nikt nie chce przecież oglądać wychudzonej panny młodej.



Wielogodzinna sesja zaowocowała eterycznymi zdjęciami, których autorem jest Łukasz Dziewic. Honorata cierpliwie znosiła kolejne poprawki makijażystki i fryzjera. Trzeba przyznać, że wypadła bardzo profesjonalnie. Nim zaprezentujemy owoce tej współpracy, możecie zobaczyć zdjęcia z backstage’u. A w kolejnym artykule dowiecie się więcej o nowej kolekcji sukien ślubnych od Macieja Zienia.

kj