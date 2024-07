Tina Turner jest legendą sceny muzycznej, ale życie jej nie oszczędzało. Pierwsze małżeństwo z Ike'iem Turnerem było pełne przemocy fizycznej, psychicznej i poniżeń, które gwiazda znosiła latami, ale powiedziała "dość" i opuściła męża.

Liczyło się tylko to, że udało mi się uciec z tego piekła — wspominała po latach Tina Turner w "My Love Story".

Dopiero potem jej kariera nabrała rozpędu, a dziesięć lat po rozstaniu poznała Erwina Bacha. Mężczyzna był młodszy od Tiny Turner o 16 lat i choć początkowo niewiele osób wierzyło, że stworzą udany związek, to byli razem do końca, i to Erwin Bach był żonie do ostatnich chwil.

Historia miłości Tiny Turner i Erwina Bacha

Tina Turner zmarła 24 maja w Kusnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii. To tam gwiazda mieszkała ze swoim drugim mężem. To właśnie dla niego porzuciła Stany Zjednoczone i przeprowadziła się do Europy. Wszystko zaczęło się od pewnego koncertu w Niemczech. To wtedy agent Tiny Turner poprosił znajomego producenta muzycznego, aby odebrał piosenkarkę z lotniska, a ona od razu zwróciła na niego uwagę:

Był 16 lat młodszy ode mnie. Miał wtedy 30 lat i najładniejszą twarz. Nie można tego opisać. To było szalone. Pomyślałam: „skąd się wziąłeś”. Był naprawdę przystojny - wspominała potem Tina Turner.

Mężczyzną okazał się Erwin Bach, a Tina Turner nie ukrywa, że dzięki chwili śmiałości, kiedy zdecydowała się zaprosić go na randkę,udało jej się poznać miłość swojego życia:

Kto by pomyślał, że chwila śmiałości doprowadzi do dekad wspólnej błogości? Kiedy pierwszy raz zaprosiłam Erwina na randkę, to była decyzja pod wpływem chwili. Czasami sekundy zmieniają twoje życie. Ponieważ czujesz iskrę, natychmiastowe połączenie. - pisała artystka na Instagramie.

W 1989 roku Erwin Bach oświadczył się swojej wybrance, ale początkowo nie otrzymał odpowiedzi.

Zapewne zaskoczyło go trochę, kiedy odparłam za pierwszym razem: „Nie potrafię ci odpowiedzieć”. Wiedziałam tylko, że nie jestem ani na tak, ani na nie. Działo się to w 1989 roku, byliśmy razem od trzech lat” - pisała w swojej książce Tina Turner.

Partner Tiny Turner niemal 20 lat później znów postanowił się oświadczyć podczas rejsu jachtem po Morzu Śródziemnym. Po uroczystej kolacji Erwin Bach poprosił piosenkarkę o rękę i wtedy, w wieku 73 lat, Tina Turner odpowiedziała "Tak". Para wzięła ślub w 2013 roku w Szwajcarii, a gwiazda o Erwinie Bachu mówiła wprost, że to on jest jej pierwszym mężem nie uznając poprzedniego związku, o którym z całą pewnością chciała zapomnieć.

Niecały rok po ślubie Tina Turner przeżyła udar mózgu i trafiła do szpitala. Choć udar udało się przetrwać bez większych konsekwencji, to wtedy okazało się, że gwiazda cierpi na niewydolność nerek. Potem doszedł też nowotwór jelita, które częściowo wycięto, ale kiedy nerki pracowały na minimalnym poziomie Tina Turner zaczęła rozważać eutanazję. Wtedy z pomocą przyszedł jej mąż! Erwin Bach oddał żonie nerkę i uratował jej życie.

Erwin Bach był przy Tinie Turner również podczas śmierci jej synów. Craig Reymond w 2018 roku popełnił samobójstwo, a Ronnie Turner zmarł w 2022 roku w wieku 62 lat z powodu powikłań raka okrężnicy. W 2013 roku Tina Turner zdecydowała się też na odważny krok i zrzekła się amerykańskiego obywatelstwa. Gwiazda przy drugim mężu znalazła szczęście i żyła pełnią życia, realizując swoją największą pasję, jaką była muzyka.

Jestem silna. Przeszłam przez rozwód, odseparowanie od mojej rodziny. Nigdy nie dałam się złamać. Nie jestem alkoholiczką, nigdy nie paliłam, nigdy nie brałam narkotyków. Przebrnęłam przez katastrofę mojej przeszłości czysta. Dotarłam niezniszczona - mówiła w wywiadzie Daily Express.

Kilka lat temu tak sama Tina Turner wspominała moment, kiedy zrobiła pierwszy krok w kierunku Erwina Bacha i nie ukrywała, że to była najlepsza decyzja w jej życiu:

Erwin i ja jesteśmy parą od ponad 30 lat. Czy wiesz, że zrobiłam pierwszy krok w naszym związku? Zostawiłem za sobą strach przed odrzuceniem i porozmawiałam z nim. Jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.

Erwin Bach był przy ukochanej żonie do samego końca...

