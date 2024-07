Herbuś, Zielińska, Ślotała, Krupińska, Mercedes i inne gwiazdy na evencie marki kosmetycznej ZDJĘCIA

1 z 11

Edyta Herbuś, Kasia Warnke, Zofia Ślotała, Paulina Krupińska, Katarzyna Zielińska i wiele innych gwiazd pojawiło się na sobotnim evencie marki kosmetycznej. Gwiazdy poczuły już wiosnę - widzimy to patrząc na ich niesamowicie wiosenne (a czasem nawet wręcz letnie!) stylizacje.

Kasia Zielińska na przykład założyła zwiewną sukienkę w pudrowym różu, a do niej dobrała sandałki na platformie. Paulina Krupińska założyła błękitny płaszczyk, który z pewnością nie chroni przed zimnem ;) ! Do niego dobrała biżuterię Selfie Jewellery. Zimę czują za to jeszcze Jessica Mercedes, która wybrała baaardzo długie karmelowe kozaki oraz Zosia Ślotała, która pokazała się w czarnej sukience mini.

Która z gwiazd wyglądała najlepiej? Która już najbardziej poczuła wiosnę? Zobacz więcej zdjęć w galerii i sam oceń!

