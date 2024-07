Związek Edyty Herbuś i Mariusza Trelińskiego jest jednym z najbardziej znanych związków w Polsce. Para wzbudza ogromne zainteresowanie mediów od samego początku, czyli od półtora roku. Sceptycy, którzy byli zdania, że związek nie ma szans na przetrwanie, więc powinien rozpaść się szybko, nie dowierzają, że Herbuś i Treliński wciąż są razem.

Co więcej właśnie postawili kolejny krok na swojej drodze. Jest nim wspólne zamieszkanie. Słynna tancerka zdecydowała się wprowadzić do reżysera.



- Mariusz zaproponował jej, żeby się do niego wprowadziła, a Edyta przyjęła tą propozycję z entuzjazmem. - powiedział znajomy Herbuś w gazecie "Fakt".

Teraz znana para będzie miała prawdziwą okazję przekonać się, czy odpowiada im wspólne życie na co dzień, nie tylko spotkania i "pomieszkiwanie".

Będziemy obserwować rozwój zdarzeń.

