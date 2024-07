Już na początku kwietnia wystartuje nowa propozycja Polsatu - "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia". Początkowo w roli prowadzącego widziani charyzmatycznego Mateusza Gesslera, syna byłego szwagra Magdy Gessler. Kuchach zrezygnował jednak z prowadzenia show, a jego miejsce zajął znany z "Top Chef" Wojciech Modest Amaro. Przypomnijmy: Mateusz Gessler rezygnuje z prowadzenia "Piekiejnej kuchni"

Modest Amaro dał się poznać jako surowy juror, ale to co zobaczyliśmy w zapowiedzi show przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Gospodarz programu nie przebiera w słowach i gestach, zdarza się, że doprowadza uczestników do łez. Na planie nie brakuje też wyzwisk i latających talerzy. Nam spodobał się krótki dialog z jedną z uczestniczek programu:

Wojciech: Próbowałaś to?

Uczestniczka: Tak.

Wojciech: Wynoś się!

Mamy przeczucie, że szykuje się kolejny hit Polsatu!

