Danka, znana z kontrowersyjnych decyzji i ostrego języka, po raz kolejny stała się centralną postacią "Farmy". Tym razem udało jej się przekonać grupę do eliminacji Patrycji, z którą była mocno skonfliktowana. Walka pomiędzy Danką, Patrycją, a Ananasem była napięta i pełna emocji, co tylko podsyciło zainteresowanie widzów. Ostatecznie z programem pożegnała się Patrycja, a reakcje w mediach społecznościowych były pełne skrajnych emocji!

Skrajne reakcje po tym, jak Patrycja odpadła z "Farmy"

Podczas emocjonującego pojedynku na "Farmie", Danka miała okazję wybrać swojego przeciwnika. Padło na Patrycję, która nie kryła swojej niechęci wobec Danki. Tego samego dnia, przed samym starciem, Danka wręczyła Patrycji niespodziewany prezent - koronę z gęsich piór. "Nic od tej kobiety nie przyjmuję" - tak odpowiedziała Patrycja, nie zamierzając zawierać jakiejkolwiek formy rozejmu.

Podczas kolejnych minut konfrontacji widzowie byli świadkami ostrych słów i napiętych momentów między rywalkami. Ostateczne zadanie polegające na utrzymaniu równowagi na wodzie zdecydowało o wygranej Danki, co tylko dolało oliwy do ognia i wywołało liczne komentarze w sieci. Rezultaty eliminacji, w wyniku których to Patrycja odpadła z "Farmy", wywołały lawinę opinii na forach i w mediach społecznościowych. Wiele osób wyraziło nadzieję na rychłe opuszczenie programu przez Dankę, uznając jej ostre zachowanie za nie do przyjęcia. Inni za to chwalili Patrycję za jej szczerość i otwartość, pomimo przegranej:

Szkoda, że odeszła, może i nie były w zgodzie z Danką, ale kulturę miała większą od Danki

Bardzo dobrze, że odpadła

Przynajmniej była szczera i pracowita w przeciwieństwie do Danki!

Od razu lżej się będzie oglądało

A Wy, po której stronie jesteście?

Bandi z "Farmy" podpadł telewidzom

Tymczasem Bandi, inny uczestnik "Farmy", zaskoczył wszystkich widzów swoją kontrowersyjną decyzją podczas eliminacji. Mimo że miał okazję zemścić się na Ananasie, który głosował za odejściem jego syna Jaśka, postanowił zagłosować przeciwko Patrycji. To zachowanie wywołało falę emocji wśród fanów, którzy nie kryją zdziwienia i frustracji.

Wielu widzów określa działanie Bandiego jako fałszywe. Ich zdaniem miał idealną okazję, by się zemścić, a jednak wybrał inaczej. "Bandi okazał się fałszywy, Ananas nominował jego syna, a on zagłosował na Patrycję" – komentują fani. Istnieje jednak także grupa odbiorców, która chwali go za niekierowanie się chęcią zemsty. "Nie jest mściwy, słucha swojego serca" – twierdzą.

Teraz, kiedy finał tej edycji zbliża się wielkimi krokami, pytania o dalsze losy Danki i innych uczestników stają się coraz bardziej palące. Wielu widzów zadaje sobie pytanie, kto ostatecznie sięgnie po tytuł zwycięzcy i jak potoczą się ich drogi po "Farmie". Czy Danka zdoła zdobyć Złote Widły, czy może ktoś inny zaskoczy widownię? Czas pokaże, jakie niespodzianki przygotowali dla nas producenci programu. Śledźcie "Farmę" i czekajcie na kolejne emocjonujące zwroty akcji!

