Aktualnie trwa już 11. edycja "Rolnik szuka żony". Przez lata trwania programu, odmieniono losy wielu uczestników. Odwaga w zgłoszeniu się do formatu czy napisaniu listu, dla wielu rolników i rolniczek okazała się być najlepszą decyzją życia. Teraz produkcja zaskoczyła widzów komunikatem. O co chodzi?

Komunikat produkcji "Rolnik szuka żony". Zwrócili się do widzów

W programie "Rolnik szuka żony" zaczynały się losy m. in. Anny i Grzegorza Bardowskich, Małgosi i Pawła Borysewiczów czy Agnieszki i Roberta Filochowskich. Niedawno dzielono się radosną nowiną związaną z narodzinami małego Dariusza, synka Ani i Kuby z 10. edycji. Kilka dni temu na świecie pojawiła się także córeczka Doroty i Waldemara, którzy również poznali się na planie ostatniej edycji programu.

Polacy pokochali tę produkcję i rok rocznie kibicują nowym bohaterom, którzy zbierają się na odwagę by znaleźć miłość w programie "Rolnik szuka żony". Tym razem to nie uczestnicy, a produkcja podzieliła się swoją radością. Okazuje się, że "Rolnik szuka żony" otrzymał nominację do TeleKamery.

Kochani, jesteśmy dumni, że nasz Program Rolnik szuka żony otrzymał nominację do Telekamer Tele Tygodniaw kategorii Format rozrywkowy!

Produkcja "Rolnik szuka żony" nie ukrywa zadowolenia, a swoje podziękowania kieruje w stronę wszystkich uczestników:

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym Rolniczkom i Rolnikom za to, że się zgłosili. Ich Kandydatom za to, że odważyli się napisać list.

Nie zapomniano także o widzach, którzy od tylu lat, co niedzielę chętnie zasiadaj przed telewizorami, by śledzić losy rolników:

Dziękujemy Wam, drodzy Widzowie, nadal tak chętnie nas oglądacie, że od tylu lat siadacie przed telewizorami w niedzielne wieczory i śledzicie losy naszych bohaterów.Wiemy, że razem z nimi przeżywacie momenty radości i smutku, że trzymacie kciuki za nasze Pary, wzruszacie się, gdy na świat przychodzą kolejne Maleństwa, odnajdujecie w tych historiach cząstkę siebie.Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć, że jesteście i doceniacie naszą pracę.Ze swojej strony obiecujemy, że dostarczymy Wam jeszcze wielu emocji i wzruszeń, bo życie pisze naprawdę niesamowite scenariusze.

