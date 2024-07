Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, Pola Lis, została dziennikarką i pisze felietony sportowe dla jednego z największych serwisów internetowych w Polsce. Po odejściu z TVP pracuje tam również jej tata. Jej publikacje spotkały się z ogromną krytyką! Czy nastolatka poradzi sobie z takim hejtem?!

Kinga Rusin jest dumna ze swojej córki i na swoim Facebooku zachwala jej felietony. Pola Lis studiuje dziennikarstwo w Stanach Zjednoczonych, jednak już teraz zdobywa doświadczenie.

Okazuje się, że dziewczyna jest wielką fanką piłki nożnej, dlatego dwa pierwsze felietony poświęciła właśnie jej. Opisała swoje wrażenie po meczach Realu Madryt i Atletico Madryt. Przypomniała historię obu drużyn, analizowała poprzednie mecze, pokusiła się również o ocenę piłkarzy. Niestety, jej spora wiedza nie została doceniona przez internautów, którzy nie zostawili na Poli Lis suchej nitki. Zarzucają jej brak znajomości zasad ortografii, mnóstwo błędów merytorycznych i dużo powtórzeń. Oto niektóre ostre komentarze czytelników:

Onet! dajcie kogos do pisania o sporcie kto się na tym zna, ogląda i nie mija się z faktami. To ze nazwisko znane i jeździ konno, to od razu trzeba zatrudniać do rubryki sportowej? Dno totalne Onet!

Z polszczyzną na bakier ;((

Nie zniżę się do poziomu Pani ojca i napiszę tylko... Powodzenia…

Co to za wypociny? Masa powtórzeń, w dodatku te błędy... ,,Niejedyne'' a nie ,,nie jedyne''... Dlaczego utalentowani młodzi blogerzy/twórcy nie dostaną szansy, a dostaje ją dziewczyna, której jedyną zaletą jest bycie córką znanego dziennikarza…

Widać że robote w onecie dostała po zajomosci