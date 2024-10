Tomasz Jakubiak walczy z chorobą nowotworową i wyjawił niedawno szczegóły swojego leczenia. Teraz kolegę wsparła dziennikarka Anna Kalczyńska. Poruszyło mnie to, co napisała!

Tomasz Jakubiak zmaga się z chorobą nowotworową, o czym zdecydował się powiedzieć publicznie dopiero niedawno. Jak sam przyznał, wcześniej "było mu wstyd się przyznać" do choroby. Teraz jednak gwiazdor "MasterChefa" na bieżąco relacjonuje fanom swoje samopoczucie w walce z nowotworem.

Teraz dobrym słowem gwiazdora "MasterChefa" postanowiła wesprzeć dziennikarka Anna Kalczyńska. Była gwiazda "Dzień Dobry TVN" skierowała w jego stronę emocjonalny wpis, a przy okazji podzieliła się osobistą historią. Jak się okazuje, na podobny rodzaj nowotworu zachorowała niegdyś bliska jej osoba:

Tomek - trzymaj się! Chorobę nowotworową podobną do Twojej przechodziła kiedyś moja przyjaciółka Asia. Wiem doskonale jak ciężko jest iść tą drogą. Na szczęście nie jesteś sam. Otaczają Cię Tomku życzliwi ludzie, którzy kochają Cię za Twoje serce, pasję i poczucie humoru. Razem uzbieramy potrzebne pieniądze na Twoje leczenie. Choćby w kosmosie!

Fani również wsparli Tomasza Jakubiaka i byli poruszeni wpisem Anny Kalczyńskiej:

Jak zobaczyłam to zdjęcie to już się przestraszyłam. Dużo zdrówka dla niego. Czasami los potrafi być niesprawiedliwy

Kilka dni temu Tomasza Jakubiak poinformował fanów o tym, na jakim etapie jest obecnie jego leczenie. Przekazał szczegóły, które trudno sobie wyobrazić! Kucharz przechodzi przez naprawdę ciężkie chwile:

W jednym szpitalu mam chemię, a w drugim szpitalu żywienie pozajelitowe, bo wyobraźcie sobie, że mój żołądek przestał współpracować z jelitami i nie dochodzi mi do jelit żaden pokarm. Nawet wody nie mogę spożywać

Co więcej, Tomasz Jakubiak podziękował fanom za wsparcie, które mu okazują i raz jeszcze zwrócił się z prośbą o zasilenie zbiórki:

Pytacie, jak się czuję, a ja cały czas wrzucam informacje o zrzutkach. Zrzutki zrzutkami, ale energia, którą dajecie, którą mnie zasilacie, to jest coś niesłychanego. Ilość maili, ilość wiadomości, jakie dostaję — nie jestem w stanie na nie odpisywać — tego jest tysiące. Bardzo mnie to zasila i bardzo mi to pomaga

- dodał Tomasz Jakubiak.