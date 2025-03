Już 5 marca wyemitowany zostanie wielki finał " Love Never Lies". Fani aktualnie są po 6 odcinkach trzeciego sezonu i odliczają do premiery finału. Jak potoczą się losy par? Czy "Love Never Lies" przekreśli ich związki? A może wręcz przeciwnie? Najwięcej emocji wśród internautów wzbudza relacja Kasi i Pawła, którzy przyszli do programu jako małżeństwo. Wyszło na jaw, że Paweł zdradzał Kasię z mężczyznami nie tylko przed ślubem (o czym wiedziała) ale również i po, co wyszło na jaw dopiero przed kamerami. Uczestniczka mimo wszystko przebaczyła mężowi? To, co pojawiło się w sieci tuż przed finałem nie pozostawia złudzeń.

Reklama

Kasia i Paweł pogodzą się w finale "Love Never Lies"?

Związek Kasi i Pawła z "Love Never Lies 3" jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Widzowie nie mogą uwierzyć, że Kasia przez tyle lat tolerowała zachowania swojego męża. Nie tylko wyznała w programie, że czuła się nieważna ale również zatraciła pewność siebie. Ostatecznie wyznała, że pomiędzy nią a mężem przez ostatnie pięć lat nie dochodziło również do zbliżeń, co starała się mimo wszystko szanować. Przed kamerami bez ogródek Paweł przyznał się do zdrad, które miały miejsce po ślubie. Nie ukrywał, że zdradzał żonę z mężczyznami, chociaż jedną zdradę, do której doszło jeszcze przed zawarciem małżeństwa, Kasia mu wybaczyła.

Internauci nie ukrywają, że trzymają kciuki za to, by Kasia złożyła papiery rozwodowe i zapomniała o Pawle. Pod adresem uczestnika pojawia się setki krytycznych komentarzy. Wygląda jednak na to, że w finale może dojść do zaskakujących scen, a spoilery zostały opublikowane w sieci ponad miesiąc temu, jeszcze przed premierą sezonu. Na oficjalnym koncie polskiego Netflixa na Youtube pojawiła się zapowiedź całego sezonu. W pewnym momencie można zauważyć fragment, którego do tej pory nie można było zobaczyć w programie. Widać na nim, jak Paweł klęka przed Kasią i zakłada jej na dłoń pierścionek. Czyżby uczestniczka zdecydowała się przebaczyć mężowi i przyjęła pierścionki, które zostawiła w "willi obaw" po tym, jak dowiedziała się o kolejnych zdradach męża oraz zaobserwowała jego zachowanie przy singlu, którego mu dopasowano w ramach show? Wideo znajdziecie na dole artykułu. Fragment z Kasią i Pawłem, o którym mowa od 1:31.

Czy Kasia i Paweł są razem po "Love Never Lies"

Fani mają już teorię, że Kasia i Paweł są razem po finale "Love Never Lies". Mają świadczyć o tym zdjęcia, które dostępne są na ich profilach na Instagramie. Zrobili je w tym samym miejscu i opublikowali w sieci w podobnym czasie. O tym, czy widzowie mieli rację, dowiemy się po emisji finału (którego premiera już 5/03) oraz reunion, którego emisja zaplanowana jest na 9 marca.

Zapytali Pawła z "Love Never Lies" czy Kasia jest "przykrywką"

Paweł w "Love Never Lies" zdeklarował się, że jest biseksualny. Widzowie jednak poddają w wątpliwość jego prawdomówność i przedstawiają swoje teorie. Uczestnik został zasypany pytaniami odnośnie orientacji i nie zamierzał ich przemilczeć:

Czy Kasia była tylko przykrywką w Twoim życiu? Bałeś się wyjawić swoją prawdziwą orientację?

Nigdy nie była przykrywką - odpowiedział.

Dalej zapytano:

Czy Twoja żona zaakceptowała, że jesteś bi?

Paweł zapewnił, że nie ukrywał przed Kasią z "Love Never Lies" swojej orientacji:

Nigdy tego nie ukrywałem i znajomi wiedzą - nawet rodzina - napisal na Instastories.

Zobacz także: