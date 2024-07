Pola Lis została dziennikarką? Kinga Rusin jest bardzo dumna ze swojej córki, która na poważnie zajęła się dziennikarstwem. Dziewczyna od zawsze chciała pójść w ślady rodziców, dlatego wyjechała na studia do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczy się zawodu dziennikarza. Pola Lis bardzo interesuje się sportem i wiele razy zamieszczała na swoim Instagramie zdjęcia z Tomaszem Lisem na przykład z różnych meczów. Teraz przyszedł czas, aby połączyć dwie pasje. Córka dwojga dziennikarzy napisała swój pierwszy artykuł dla jednego z dużych portali sportowych, a Kinga Rusin nie może wyjść z dumy:

Najważniejsze w życiu to mieć jakąś pasję! Tak zawsze mówiłam i mówię moim dzieciom. Chyba wzięły to sobie do serca sądząc po tekście, który właśnie opublikowała moja córka Pola. Ciekawe czy będziecie zaskoczeni tym, co ją totalnie pochłania i o czym może mówić godzinami i bez przerwy ?????