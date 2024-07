Hejt na Renatę Kaczoruk na profilu Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz chciał się pochwalić gorącym zdjęciem swojej partnerki z kampanii reklamowej firmy bieliźnianej. Modelka pozuje na nim w zmysłowej, koronkowej bieliźnie i wygląda przepięknie.

Lubię To. K. - napisał Wojewódzki na swoim Facebooku.

Reakcja fanów? Do przewidzenia! W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo negatywnych wpisów na temat ukochanej showmana. Fani podziwiają jej urodę i figurę, lecz... krytykują charakter. Renata Kaczoruk musi mierzyć się z ogromną falą hejtu za zachowanie w programie "Azja Express". Modelka dała się poznać w show, jako osoba, która za wszelką cenę dąży do zwycięstwa. Niekoniecznie podoba się to wielbicielom programu. Po raz kolejny dali oni temu wyraz pod wpisem Kuby Wojewódzkiego.

Piękna jest, nie można tego ukryć :) szkoda tylko, że pokazała się w programie ze strony wrednej i nielubianej kobity. Człowiek ma dwie twarze, ona pokazała swoją prawdziwą, która nie przypadła nam do gustu. Smutne, może i ładna. Po poprawce w fotoshopie... na zdjęciu można wiele poprawić. Charakteru nie zmienisz.

Świetny przykład na potwierdzenie, że piękno pochodzi z wnętrza. Co z tego, że buzia ładna kiedy charakter to samo zło? - czytamy na profilu dziennikarza.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy mają podobne zdanie. Natychmiast pojawiły się również głosy obrony modelki.

Znasz osobiście? - zapytał ktoś.

Kobieta piękna i z charakterem. Program tv to tylko program. Jest montowany, nie pokazuje całości. Liczy się wygrana i show. Trzeba człowieka poznać osobiście aby oceniać. Po za tym to Kuba będzie z nią tworzył związek, a nie Wy.

Hejt na Renatę Kaczoruk jest uzasadniony? Bronił jej już nie tylko Kuba Wojewódzki w słynnym wywiadzie dla "Playboy'a", ale także Leszek Stanek, a ostatnio nawet Hanna Lis. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać, głosując w naszej sondzie.

Kuba Wojewódzki pokazał zmysłową fotkę Renaty Kaczoruk. Internautom jednak nie przypadła ona do gustu...

Pod postem dziennikarza pojawiło się wiele negatywnych komentarzy.

Czy Kuba Wojewódzki znów będzie bronił swojej partnerki? Jego niedawny wywiad w "Playboy'u" odbił się w mediach szerokim echem.