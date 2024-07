Leszek Stanek skomentował zachowanie Renaty Kaczoruk we wczorajszym odcinku "Azja Express". Aktor odniósł się do ogromnej fali hejtu, z jaką od samego początku show spotyka się partnerka Kuby Wojewódzkiego. I chociaż ostatnio sama modelka zapewniała na Instagramie, że po następnej odsłonie hitu TVN widzowie ją pokochają - tak się jednak nie stało, a na jej profilu ponownie pojawiły się bardzo krytyczne komentarze.

Wśród wielu wpisów pojawił się również komentarz Leszka Stanka, z którym - po zamianie par - Renata Kaczoruk podróżowała po Azji. Co napisał Leszek Stanek? Aktor apelował do internautów, aby przestali obrażać Kaczoruk, do której sam jednak zwrócił się w bardzo mocnych słowach.

Nie chce mi sie czytac tej lektury ale fakt faktem przygoda juz za nami a tym czasem dalej trzeba żyć! Wiec żyjmy bez hejtów bo to nie podnosi nam jakosci życia;) @renul_ka wku*** mnie i myśle ze jeszcze nie raz wku*** ale i tak jeszcze się lubimy;) przecież w życiu zawsze gdzieś jest jakaś czarna koperta;)- napisał Leszek Stanek na profilu Renaty Kaczoruk. (pisownia oryg.)

Musimy przyznać, że już nie możemy doczekać się kolejnej odsłony "Azja Express". Myślicie, że Renata Kaczoruk ma szansę wygrać program?

Leszek Stanek skomentował zachowanie Renaty Kaczoruk.

Po ostatnim odcinku "Azja Express" profil modelki na Instagramie znów zalała fala hejtu.

