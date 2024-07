Dorota z "Rolnik szuka żony" chętnie odzywa się do fanów na Instagramie. Często zamieszcza w tym miejscu swoje nowe zdjęcia i właśnie w ostatnim czasie internauci zauważyli pewną zmianę w wyglądzie Doroty, która mocno ich zaczęła zastanawiać. Wygląda na to, że pytań na ten temat było sporo, bo partnerka Waldemara w końcu postanowiła zaspokoić ciekawość fanów i wyjaśniła im, z czego to wynika. Zobaczcie, o co chodzi!

Dorota z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła nowym zdjęciem. Fani od razu zwrócili uwagę na jeden szczegół

Ostatnio w życiu Doroty z 10. edycji "Rolnik szuka żony" sporo się dzieje. Niedawno ukochana Waldemara przeprowadziła się do niego, jednak jak wiadomo, to nie koniec przełomowych wydarzeń w życiu pary. Kilka tygodni temu Waldemar i Dorota z "Rolnika" ogłosili bowiem, że spodziewają się dziecka! Już niedługo powitają na świecie córeczkę. Oczywiście od czasu ujawnienia tej informacji internauci jeszcze chętniej śledzą losy tej dwójki za pośrednictwem Instagrama. Tym razem to nowe zdjęcie Doroty zwróciło ich szczególną uwagę.

Instagram/bully_b33

A wszystko przez niecodzienną fryzurę Doroty z "Rolnika". Internauci dostrzegli, że w ostatnim czasie partnerka Waldemara często pokazuje się publicznie w wałku do kręcenia loków. Wygląda na to, że spora część obserwatorów Doroty zaczęła się zastanawiać, z czego to wynika i właśnie otrzymali od niej odpowiedź.

Kochani, dostaję mnóstwo pytań dlaczego tak często chodzę w tym wałku nawet w miejscu publicznym, a więc odpowiem tutaj już, by nie odpisywać każdemu z Was. Chodzę w nim, ponieważ są upały i jest mi w nim wygodnie i lubię tę fryzurę i nie trzeba poświęcać tyle czasu na poprawę i modelowanie włosów. - przekazała swoim fanom Dorota

Instagram/bully_b33

Co sądzicie o pomyśle Doroty na taką letnią fryzurę? Dobry patent?

