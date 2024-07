Hanna Lis broni Renaty Kaczoruk! Modelka i ukochana Kuby Wojewódzkiego już od pierwszego odcinka "Azja Express" jest bardzo ostro krytykowana za swoje zachowanie w programie TVN. Internauci mocno hejtują Kaczoruk, która za wszelką ceną chce wygrywać kolejne konkurencje w show. Między Renatą Kaczoruk a pozostałymi uczestnikami "Azja Express" często dochodzi do konfliktów, jednak gwiazdy coraz częściej starają się bronić modelki. Ostatnio w obronie Kaczoruk stanął Leszek Stanek, teraz do internautów zaapelowała Hanna Lis, która zamieściła wpis pod jednym ze zdjęć modelki na Instagramie. Co napisała?

Azja Express: Hanna Lis broni Renaty Kaczoruk

Kochani, opamiętajcie się pliz Pisałam to niejednokrotnie na swoim instagramie, napiszę i tu: to był survivalowy program. W ekstremalnych warunkach każdy z nas niekiedy zachowywał się irracjonalnie. Łatwo to wszytsko oceniać z perspektywy kanapy, tam nie było ani czasu, ani siły niekiedy na przemyślenia. @renul_ka moze i popełniła parę głupstw (ja też), ale to nie powód do tak zmasowanego hejtu. Peace&love- apelowała dziennikarka.

Wygląda więc na to, że pozostali uczestnicy "Azja Express" nie mają żalu do Renaty Kaczoruk za jej niezbyt koleżeńskie zachowanie na planie programu. Myślicie, że po słowach Hanny Lis internauci będą nieco bardziej wyrozumiali dla modelki?

