Aleksandra Kwaśniewska jest prezeską fundacji "Porozumienie bez barier". W życiu prywatnym tworzy szczęśliwy związek z muzykiem Kubą Badachem. Para w 2012 roku wzięła ślub.

Alesandra Kwaśniewska stara się nie być wylewna jeśli chodzi o życie prywatne. Ceni sobie raczej spokój i sporadycznie dzieli się z fanami kadrami i informacjami ze swojego życia. Takim wyjątkiem 1 lipca br. było dodanie na social mediach informacji, że wraz z mężem Kubą Badachem powitali na świecie "psią córkę". Co się okazuje to już drugi pupil, który pojawił się w domu małżeństwa.

Dzień po Dniu Psa to przypuszczalnie najlepsza data, by zaprezentować Wam naszą psią córkę nr2. Psze Państwa - oto Biba. Miłośniczka luster i chusteczek higienicznych, fanka beatboxu, niestrudzona poszukiwaczka tego, co jednak można pogryźć, kamikadze i słodycz w stężeniu topiącym serce

- napisała Aleksandra Kwaśniewska.