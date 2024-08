Wygląda na to, że sytuacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej jeszcze długo się nie uspokoi. Chociaż royalsi niezmiennie starają się nie komentować osobistych problemów i plotek, kolejne informacje i tak stale przedostają się do mediów. Teraz świat obiegły zdumiewające doniesienia o decyzji przyszłego króla.

Książę William podjął bolesną decyzję

Problemy w brytyjskiej monarchii zdają się piętrzyć bezlitośnie już od kilku lat. Zaczęło się od ślubu księcia Harry'ego z amerykańską aktorką, potem między braćmi pojawił się konflikt, następnie książę William miał dopuścić się romansu, a gdy wydawało się, że sytuacja w końcu choć trochę się uspokoiła, dowiedzieliśmy się o chorobie Kate Middleton.

Jak wiadomo, księżna stale jest poddawana leczeniu, jednak Pałac nie aktualizuje informacji w sprawie jej stanu zdrowia. Tymczasem do sieci regularnie powraca temat sporu między Harry'm a księciem Williamem. Ostatnio młodszy z braci udzielił kolejnego, osobistego wywiadu, po którym William ponoć przestał widzieć szansę na pojednanie. Teraz dowiedzieliśmy się, że następca tronu rzekomo podjął radykalną decyzję, która jeszcze bardziej odsunie go od brata.

Chociaż dopiero co to Karol III został królem, książę William, jako następny w kolejce do tronu, już myśli o swojej koronacji. Jak przekazał "The Sunday Times", ponoć zdążył już zaplanować ten dzień, uwzględniając najdrobniejsze szczegóły. Rzekomo chce, by jego ceremonia wyglądała zupełnie inaczej, niż dotychczas. Miał już nawet podjąć decyzję ws. młodszego brata, którego... nie chce widzieć na koronacji!

Atmosfera pomiędzy nimi wciąż jest bardzo napięta, dlatego William nie chce, by cokolwiek popsuło mu tak ważny moment. Okazało się również, że następca tronu już niemal całkowicie odciął się od brata i szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń, nawet o nim nie wspomina.

W tym roku skupił się głównie na żonie, dzieciach i ojcu. O bracie nie mówi się zbyt wiele - zdradził informator ''The Sunday Times''.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo nie zobaczymy Williama i Harry'ego podczas wspólnego wystąpienia.

