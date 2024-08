Od dnia, w którym księżna Kate ogłosiła, że ma nowotwór i rozpoczęła chemioterapię, oczy całego świata zwrócone są w kierunku Londynu. Przyszła królowa przestała pełnić oficjalne obowiązki i przeniosła się do spokojniejszej rezydencji wiejskiej Anmer Hall. W czerwcu księżna Walii opublikowała obszerny wpis, w którym poinformowała, jak przebiega leczenie. Wzięła też udział w paradzie Trooping the Colour, a miesiąc później pojawiła się na zakończeniu Wimbledonu. Fani mieli nadzieję, że zobaczą ją również na finale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ukochana Williama jednak nie dotarła do Francji. Zamiast tego razem z następcą tronu podzieliła się nagraniem, które wywołało większe zamieszanie, niż mogła się spodziewać.

Nagranie Kate i Williama wywołało poruszenie. Wszyscy patrzą na następcę tronu

11 sierpnia Kate i William opublikowali nagranie, w którym pogratulowali reprezentantom Wielkiej Brytanii udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu – podobnie jak David Beckham czy Snoop Dogg. Widocznie para nie była w stanie polecieć do Francji, na co liczyli fani.

Księżna Kate, książę William www.instagram.com/princeandprincessofwales

Krótkie wideo wystarczyło, by wywołać zamieszanie. Tym razem jednak w centrum uwagi niespodziewanie znalazł się książę William. Internauci zauważyli, że następca tronu wyglądał niecodziennie. Mowa o kilkudniowym zaroście księcia, który zazwyczaj jest idealnie ogolony. Fani z zachwytem stwierdzili, że wróciła „era brody”.

Musiałam to obejrzeć jeszcze raz, żeby zobaczyć zarost Williama. Wow!

William, proszę, zachowaj tę brodę. Chcemy, żebyś wyglądał tak po świętach.

Będę szczera, nie usłyszałam ani słowa po tym, jak zobaczyłam Williama z brodą.

To dlatego nie polecieli do Paryża.

Księżna Kate zobaczyła księcia Williama z brodą i powiedziała: Nie chcę się tobą z nikim dzielić i nie chcę, żebyś się golił, więc nie jedziemy. Trudno ją za to winić.

Myślicie, że książę William szykuje metamorfozę i nie będzie się golił w najbliższym czasie? Oprócz tego internauci zwrócili uwagę na wygląd Kate na nagraniu. Przyszła królowa nieco zmieniła fryzurę. Czyżby również przygotowywała nowy look na jesień?

