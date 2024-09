Akop Szostak postanowił zaspokoić ciekawość fanów i zdradził, czy jest w związku. Jakiś czas temu trener wrócił do żony, dlatego jego odpowiedz, jest sporym zaskoczeniem, ale nie pozostawia wątpliwości.

Reklama

Sylwia i Akop Szostak nie są już razem. Trener postawił sprawę jasno

Sylwia i Akop Szostak wywołali niemałe poruszenie w mediach społecznościowych, gdy przekazali wiadomość o swoim rozstaniu. Para była uważana za idealną i wiele osób pragnęło takiej miłości, jaka ich spotkała. Akop dopiero co wrócił do Sylwii, a niedługo po tym, przekazał nawet radosną nowiną — niestety okazuje się, że ich szczęście nie trwało zbyt długo. Małżeństwo, mimo że postanowiło dać sobie kolejną szansę, nie przetrwało. Fani zaczęli mieć swoje podejrzenia, gdy para wciąż nie publikowała żadnych wspólnych zdjęć.

Trener postanowił zorganizować Q&A na swoim Instagramie, na którym internauci zadawali mu pytania nie tylko związane z dietą i treningami, ale również jego życiem prywatnym. Jeden z internautów postanowił zapytać trenera, czy jest on w związku. Akop odpowiedział na pytanie, nie wdając się w szczegóły.

Nie — odpowiedział.

Instagram @akopszostak

Internauci pytali również Akopa Sozstaka o porady dotyczące związków, na co on chętnie odpowiadał. Na jego InstaStories pojawił się również cytat o miłości, który daje do myślenia.

Problem z miłością polega na tym, że ludzie pragną być kochani, zamiast nauczyć się kochać — napisał Akop Szostak.

Reklama

Zobacz także: Akop Szostak po powrocie do żony zaskoczył wyznaniem: "Życie nie jest sprawiedliwe"

Zobacz także