Od niedawna na antenie Polsatu jest nowa śniadaniówka- "Halo tu Polsat". Jak się okazało, prowadzącymi zostali między innymi Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy chwilę wcześniej przeszli z TVP do Polsatu. W niedzielny poranek Maciej Kurzajewski bardzo otworzył się na temat relacji z ukochaną i wyjawił całą prawdę w rozmowie z Karoliną Pisarek i jej mężem Rogerem.

Maciej Kurzajewski o relacji z ukochaną

Maciej Kurzajewski ma za sobą intensywny weekend. W sobotę był jednym z prowadzących na "Roztańczonym Narodowym", a już w niedzielę rano zasiadł na kanapie śniadaniówki "Halo tu Polsat". Widzowie bardzo szanują go za warsztat dziennikarski, co doceniła również stacja i zaangażowała Macieja oraz Katarzynę Cichopek do porannego programu. W niedzielnym wydaniu Kurzajewski i Cichopek porozmawiali z Karoliną Pisarek- Sallą oraz Rogerem Sallą o życiu prywatnym oraz zawodowym. Okazało się wówczas, że para doskonale radzi sobie w oddzieleniu kariery i życia uczuciowego i niedawno postanowili wyjechać na wspólne wakacje na Malediwy. Wszystko za sprawą tego, że Roger jest managerem Karoliny i doskonale zna jej grafik.

Muszę przyznać, że mamy te swoje sprzeczki małżeńskie, no to wtedy chcemy sobie za wszelką cenę pokazać, że jesteśmy bardzo profesjonalni w pracy - mówiła Karolina.

W podobnej sytuacji jest Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek, którzy prowadza razem dom, ale również łączą ich sprawy zawodowe. Karolina Pisarek nie omieszkała zapytać, jak oni radzą sobie z oddzieleniem tych dwóch sfer. Maciej Kurzajewski krótko odpowiedział:

U nas też jest bardzo dobrze. Rozumiemy się świetnie i w programie, i poza programem

Maciej i Katarzyna od zawsze bardzo się wspierają, co było widać podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Narodowym. Mimo że Cichopek nie została zaangażowana do prowadzenia imprezy to była za kulisami, aby wesprzeć ukochanego. Na sam koniec zrobiła sobie z nim pamiątkowe zdjęcie i wstawiła na swoje social media.

