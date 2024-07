Chwilę przed premierą dokumentu "Harry i Meghan" na Netflixie brytyjskie media mocno uderzyły w Sussexów, nie zostawiając na nich suchej nitki. W nagłówkach nie brakuje ostrych słów, a eksperci zarzucają wnukowi Elżbiety II nienawiść do własnej rodziny oraz sabotowanie działań brata i ojca. Małżeństwo jednak uznało, że chce mieć wpływ na swój wizerunek. Opinia publiczna w Wielkiej Brytanii uważa, że para powinna stracić tytuły książęce.

Brytyjska prasa ostatnio znów wzięła pod lupę księcia Harry'ego i Meghan Markle. Zdaniem "Daily Mail" premiera dokumentu o Sussexach to "deklaracja wojny". W "The Sun" czytamy, że małżeństwo dokonuje "sabotażu" i nie oszczędziła bliskich w filmie, którego premiera odbędzie się już w najbliższy czwartek.

Brytyjscy eksperci stwierdzili, że dzielenie się rodzinnymi sekretami z całym światem jest poniżające. Co ciekawe, według przeprowadzonych ostatnio sondaży opinia publiczna chce, by Harry i Meghan stracili tytuły książęce, które w 2018 roku nadała im Elżbieta II.

Jednak te żądania najprawdopodobniej nie zostaną spełnione. Wszystko przez konstytucję. Harry jest księciem z urodzenia, natomiast Meghan pozostała jego żoną - a więc księżną.

- Najlepszym wyjściem dla Harry'ego byłoby dobrowolne zrzeczenie się wszystkich swoich tytułów królewskich. Można oczekiwać, że to zrobi, ponieważ wydaje się nienawidzić monarchii i swojej rodziny. Chyba że trzyma się ich tylko dlatego, żeby zarabiać więcej pieniędzy — powiedział Tom Bower, autor "Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors".