Królowa Camilla zrezygnowała z publicznych obowiązków z powodu poważnej infekcji dróg oddechowych. W oficjalnym komunikacie Pałacu Buckingham poinformowano, że 77-letnia monarchini potrzebuje czasu na regenerację i powrót do zdrowia. Najpierw królowa odwołała udział w najważniejszych wydarzeniach w kalendarzu królewskim, a teraz przekazano kolejne nowiny w jej sprawie! Co się dzieje?

Królowa Camilla zmuszona do odpoczynku. Co się dzieje z jej zdrowiem?

Pałac Buckingham wydał oficjalne oświadczenie, w którym poinformował o pogorszeniu stanu zdrowia królowej Camilli. 77-letnia monarchini, która od czasu objęcia tronu u boku króla Karola III jest zaangażowana w wiele inicjatyw publicznych i charytatywnych, musiała tymczasowo zrezygnować z pełnienia swoich obowiązków z powodu infekcji dróg oddechowych.

Jej Królewska Mość Królowa zmaga się z infekcją dróg oddechowych, w związku z którą lekarze zalecili jej krótki okres odpoczynku poinformowała Pałac Buckingham 5 listopada

Królowa Camilla miała uczestniczyć w licznych uroczystościach, w tym na przyjęciu olimpijskim oraz ważnych ceremoniach w Opactwie Westminsterskim. Niestety, choroba zmusiła ją do odwołania tych wystąpień. W oświadczeniu Pałacu Buckingham podkreślono, że monarchini potrzebuje odpoczynku i odpowiedniego czasu na regenerację. Jednym z najważniejszych wydarzeń, w których królowa Camilla miała uczestniczyć, było przyjęcie olimpijskie – ceremonia skupiająca osoby związane ze sportem oraz brytyjskie elity polityczne. Planowano również, że Camilla pojawi się na uroczystościach w Opactwie Westminsterskim, które są kluczowym punktem w kalendarzu brytyjskiej rodziny królewskiej. Odwołanie udziału królowej Camilli w tych wydarzeniach zwróciło uwagę mediów i wywołało niepokój opinii publicznej.

Zarówno przyjęcie olimpijskie, jak i uroczystości religijne w Opactwie Westminsterskim są wydarzeniami, które wymagają od członków rodziny królewskiej obecności oraz spełnienia reprezentacyjnej roli. Decyzja o odwołaniu udziału królowej Camilli była podyktowana troską o jej zdrowie i dobrostan. Pałac Buckingham zapewnił, że jest to środek ostrożności, mający na celu przyspieszenie powrotu monarchini do zdrowia. Teraz okazuje się, że królowa jednak zdecydowała, że powoli wraca do obowiązków:

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że Jej Królewska Mość musiała wycofać się ze swoich zobowiązań na ten tydzień, ale ma wielką nadzieję, że wyzdrowieje na czas, aby móc uczestniczyć w weekendowych wydarzeniach upamiętniających. Królowa przeprasza wszystkich, którzy mogli poczuć się rozczarowani z tego powodu można przeczytać w oświadczeniu Pałacu Buckingham cytowanym przez 'The Mirror'.

Według informacji podanych przez serwis "GB News" królowa Camilla za zgodą lekarzy podjęła decyzję o powrocie do swoich obowiązków i już 12 listopada ma powitać zebranych podczas wręczenia prestiżowej nagrody literackiej Bookera w Wielkiej Brytanii. To jeszcze nie wszystko! Niedługo potem pojawi się na uroczystej kolacji z udziałem aktorów filmu „Gladiator II”, a 14 listopada będzie świętowała urodziny Karola III.

77-letnia królowa Camilla a stan zdrowia. Co wiadomo?

Wiek królowej Camilli, która ukończyła 77 lat, przyciągnął dodatkową uwagę mediów i opinii publicznej, zwłaszcza w kontekście jej stanu zdrowia. Wysoka pozycja monarchini oraz napięty grafik wymagający licznych wystąpień publicznych sprawiają, że zdrowie królowej Camilli jest kluczowe dla stabilności brytyjskiej rodziny królewskiej. Pałac Buckingham zapewnił, że mimo infekcji dróg oddechowych nie ma powodów do poważniejszych obaw o stan zdrowia Camilli. W oświadczeniu podkreślono, że jej stan zdrowia jest pod kontrolą, a konieczność odpoczynku ma na celu jedynie szybki powrót do pełni sił. Wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem i królowa w ciągu tygodnia wróciła do zdrowia.