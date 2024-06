To było bardzo trudne pół roku dla brytyjskiej rodziny królewskiej. W lutym Pałac Buckingham poinformował, że król Karol III ma nowotwór. Pod koniec marca dowiedzieliśmy się, że lekarze zdiagnozowali zmiany chorobowe także u księżnej Kate. Żona księcia Williama usunęła się w cień i rozpoczęła chemioterapię. Niewykluczone, że nie wróci do pełnienia obowiązków już do końca roku, choć niedawno pokazała się podczas parady Trooping the Colour. Teraz royalsi opublikowali nowe zdjęcie. Znamy powód.

Nowe zdjęcie króla Karola III

Brytyjska rodzina królewska dawno nie była tak uważnie obserwowana przez media oraz sympatyków. Wszystko ze względu na problemy zdrowotne royalsów. Obecnie fani zastanawiają się, kiedy księżna Kate ponownie pokaże się publicznie. Choć żona następcy tronu była obecna na paradzie Trooping the Colour, zaznaczono, że jej udział w uroczystości poświęconej królowi nie oznacza powrotu do pełni obowiązków.

Księżna Kate i książę William Andrew Milligan/Press Association/East News

Z powrotem w wir pracy rzucił się natomiast król Karol III, który – jeśli wierzyć doniesieniom – nie należy do cierpliwych pacjentów. 29 czerwca fanów royalsów mogło spotkać spore zaskoczenie. Pałac Buckingham opublikował nowy portret monarchy.

Zdjęcie Karola III wykonano w Wielkim Korytarzu w zamku Windsor. Fotografia przedstawia głowę brytyjskiej rodziny królewskiej w pełnym ceremonialnym surducie feldmarszałka z medalami, odznaczeniami, a także mieczem u boku. Autorem portretu jest Hugo Burnand. To zaufany fotograf royalsów, który w przeszłości uwieczniał wizerunki arystokratów, m.in. podczas koronacji. Ostatnie zdjęcie opublikowano z okazji Dnia Sił Zbrojnych.

Król Karol III Rex Features/East News

Warto jednak zauważyć, że zdjęcie powstało w listopadzie 2023 roku. Hugo Burnand jest bardzo blisko rodziny królewskiej. Wykonał oficjalne portrety ślubne Karola i Kamili w 2005 roku, a także księcia Williama i Kate w 2011 roku.

