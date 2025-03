Atak na babcię Skolima przez psychofana. Teraz kobieta zabrała głos

Na posesję popularnego muzyka Skolima wtargnął mężczyzna, który wcześniej groził jemu i jego rodzinie. Doszło do szarpaniny z babcią artysty, co zmusiło Skolima do interwencji i wezwania policji. Teraz muzyk opublikował zaskakujące nagranie z babcią w roli głównej.