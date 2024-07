Hanna Lis nie obejrzała premierowego odcinka "Azja Express". Za nami pierwsza odsłona programu, który od samego początku wzbudzał ogromne emocje - niestety, nie zawsze pozytywne. Show stacji TVN był mocno krytykowany m.in. przez Paulinę Młynarską, która zarzuciła uczestnikom, że na planie bawili się w biednych ludzi. Hanna Lis w wielu wywiadach przyznała, że przez udział w "Azja Express" musiała zmierzyć się z ogromną falą hejtu.

Dziennikarka, która od kilku dni przebywa za granicą gdzie kręci nowe odcinki swojego programu, zdradziła na Instagramie, że nie obejrzała premierowego odcinka show.

Nie obejrzałam @azjaexpresstvn - na obczyźnie obecnie stacjonuję. Nawet gdybym była w Polsce, nie wiem czy miałabym odwagę. Dla nas to była najpiękniejsza podróż, a nie program. Ale ciekawa jestem Waszych opinii. Jak Wam sie podobało? - pytała swoich fanów w sieci.

Internauci wspierali dziennikarkę i zapewniali, że w programie wypadła świetnie.

Brawa za odwagę i siłę wystąpienia w Azja Ekspress. Odcinek super! Przygoda i wspomnienia na całe życie. A na pewno było tam wiele trudnych momentów. No, ale co nas nie zabije, to nas wzmocni!

Pani Haniu nie ma czego się bać.. Efekt fenomenalny

Fajny program i dobrze Pani wypadła.Więc bez obaw może Pani oglądać