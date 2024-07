Hanna Lis i Joanna Przetakiewicz razem na wakacjach na Mykonos! Dziennikarka i projektantka przyjaźnią się od wielu lat, ale nie afiszują się aż tak ze swoją relacją. Co roku panie też robią sobie przerwę od obowiązków zawodowych i znajdują czas dla siebie na krótki urlop. Tym razem Hanna Lis i Joanna Przetakiewicz poleciały razem do Grecji. Całkiem niedawno wypoczywało tam spore grono gwiazd. Wśród nich Zosia Ślotała, Anna Lewandowska czy Kinga Rusin z córką. Joanna Przetakiewicz zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie w pięknych, żółtych kreacjach. I to wcale nie najtańszych! Projektantka ma na sobie sukienkę Chloe wartą kilkanaście tysięcy złotych!

Gwiazdy świetnie bawią się w swoim towarzystwie, co widać na załączonym zdjęciu. My zazdrościmy pięknych widoków i wspaniałej pogody!

Joanna Przetakiewicz i Hanna Lis na wakacjach

Projektantka od lat przyjaźni się z dziennikarką

