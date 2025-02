Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke podzielili się swoim szczęściem i opublikowali wzruszający post na Instagramie. Fani przecierają oczy ze zdumienia, że minęło już tyle czasu!

Hania Zudziewicz i Jacek Jeschke to znani polscy tancerze specjalizujący się w tańcach towarzyskich. Są rozpoznawalni dzięki występom w popularnym programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie występowali jako trenerzy i partnerzy taneczni celebrytów. Hania i Jacek są małżeństwem i wspólnie wychowują prawie 3-letnią Różę. Teraz tancerze dodali post z okazji rocznicy ich pierwszego ślubu.

1 rocznica cywilnego. Chociaż pojechaliśmy do urzędu uberem comfort i zjedliśmy McDonald’a, to był to niezapomniany dzień i początek naszego wspaniałego życia. Życzę nam wielu cudownych chwil i wytrwałości w tych ciężkich, które też będą. LOVE

- napisali.