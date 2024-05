Nie jest tajemnicą, że Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke przygotowują się do ślubu kościelnego, który odbędzie się we Włoszech. Para na początku 2024 roku wzięła ślub cywilny, a wygląda na to, że uroczystość kościelna już lada dzień, bo zakochani poinformowali, że już są na miejscu! Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke pochwalili się na Instagramie nowymi zdjęciami i zdradzili co nieco obserwatorom.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke pochwalili się swoim szczęściem

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke od wielu lat stanowią parę zarówno na parkiecie, jak i w życiu prywatnym. Zakochani w październiku 2022 roku doczekali się córeczki Róży i w lutym 2024 postanowili sformalizować swój związek i wzięli ślub cywilny. Od początku było wiadomo, że to nie ich jedyny ślub i para ma w planach również ślub kościelny za granicą. Początkowo zakochani do Włoch mieli udać się samochodem, jednak kilka dni temu doszło do tragedii. Podczas podróży do Sopotu na "Polsat Hit Festiwal", Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke wpadli w poślizg, a samochód zaczął płonąć. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i nic im się nie stało, jednak po traumatycznych przeżyciach wspólnie postanowili, że w podróż na ślub udadzą się samolotem. Całą wyprawę zrelacjonowali na swoich Instagramach.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke pokazali na swoich Instagramach jak wyglądała ich podróż do Włoch. Zakochani zabrali ze sobą córeczkę Różę. Dziewczynka podczas ślubu cywilnego skradła całe show, dlatego na ślubie kościelnym ich pociecha ma siedzieć z ciocią.

Na kościelnym ślubie jednak usiądzie z ciocią za rodzicami. Daleko za mówiła jakiś czas temu o córeczce Hania.

Cała trójka szczęśliwie dotarła już do Włoch i przygotowania do wielkiego dnia rozpoczęły się na dobre.

No to zaczynamy! napisał Jaschke.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke na ślub we Włoszech zaprosili aż 80 osób. Ostatnio w rozmowie z Party.pl opowiedzieli o kulisach organizacji ślubu za granicą i o tym, jak udało im się wybrać miejsce ceremonii. Jak przyznali "mieli wielkie szczęście" przy wyborze miejsca.

Nie możemy się już doczekać ich zdjęć ze ślubu!

