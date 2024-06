Minęły już dwa tygodnie od pięknego ślubu Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke. Tancerze postanowili pobrać się w słonecznej Italii i sukcesywnie dzielili się nowymi kadrami z fanami. Teraz Hania dodała nowe wideo i jak się okazuje ten moment był dla niej najważniejszy. Fani oniemili z zachwytu!

Hania Żudziewicz podzieliła się nowymi kadrami ze ślubu

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke zyskali popularność w tanecznym formacie "Taniec z Gwiazdami". Ostatnią edycję show wygrał Jacek Jeschke w parze z Anitą Sokołowską, a chwile po tym wyleciał wraz z Hanią Żudziewicz do malowniczych Włoch, aby wziąć ślub. Para już jakiś czas temu postanowiła wziąć ślub cywilny, aby było im łatwiej dopiąć wszelkie formalności. Mimo że zdjęcia i nagrania z ich wesela dodawane były niemalże na bieżąco, ponieważ zaproszeni goście co chwilę wstawiali relację na InstaStory to teraz Hania Żudziewicz podzieliła się niezwykle wzruszającym nagraniem. To jeden z najpiękniejszych momentów w życiu niemalże każdej kobiety!

Po dokładnie dwóch tygodniach od wesela Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke tancerka dodała nowy film, na którym widać jak do ołtarza prowadzi ją wyraźnie wzruszony tata. Hania nie ma siostry, zatem można rzec, że jest "córeczką-tatusia", który właśnie przekazał swoje dziecko w ręce pana młodego.

Najbardziej wzruszające nagranie jakie mamJeden z najważniejszych momentów dla Taty i dla mnie. Córeczka tatusia - napisała Hania Żudziewicz pod najnowszym wideo.

W komentarzach fani nie kryli łez wzruszenia:

No ryczę!

Chyba się starzeję, wzrusz na maxa

Na maxa wzruszające nagranie i wspaniała pamiątka dla Was - rozpisują się fani.

Instagram @eliana_photography_pl

Nie da się ukryć, że ten rok dla tancerzy jest naprawdę bardzo intensywny. Jednak chwilę przed ślubem przeżyli ciężkie chwilę. Nieoczekiwanie, Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke dodali zdjęcie swojego spalonego samochodu. Okazało się, że para wpadła w poślizg, w wyniku którego ich samochód się zapalił. Na szczęście wszystko zakończyło się pozytywnie i później Hania i Jacek mogli polecieć do Włoch na swój ślub.

