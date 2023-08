Ten rok z pewnością jest dla Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke wyjątkowy - jesienią ubiegłego roku przyszła na świat ich pierwsza córeczka, Róża. Zanim jednak dumni rodzice będą świętować roczek córki, mają inną okazję do celebracji. Jacek Jeschke właśnie skończył 32 lata. Zobaczcie, jak tancerz spędza ten dzień w rodzinnym gronie!

Jacek Jeschke kończy 32 lata. Oto, jak świętuje z bliskimi

Odkąd Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz zostali rodzicami, ich aktywność w mediach społecznościowych wcale nie zmalała, a wręcz przeciwnie - rodzice małej Róży jeszcze chętniej pokazują kadry ze swojej codzienności w mediach społecznościowych. Niedawno córka Jacka Jeschke i Hanny Żudziewicz cieszyła się z wcześniejszego prezentu urodzinowego, a teraz rodzina ma kolejny powód do świętowania!

30 sierpnia Jacek Jeschke obchodzi 32. urodziny. Z tej okazji tancerz podzielił się z obserwatorami wyjątkowym ujęciem z narzeczoną i córeczką. Na zdjęciu towarzyszy im też ukochany piesek Hachi.

Jacek Jeschke na InstaStories pokazał, jaką niespodziankę przygotowały mu z okazji urodzin Hanna Żudziewicz wraz z córką. Na filmie można dostrzec wyjątkowy tort ze świeczkami i urodzinowe ozdoby.

Instagram @jacekjeschke

Fani od razu pośpieszyli z życzeniami dla Jacka Jeschke. Podkreślali też, że tancerz ma ogromne szczęście, że najlepszym prezentem urodzinowym może być dla niego właśnie szczęśliwa rodzina.

- Wszystkiego najlepszego! Szczęścia i sukcesów!😊🎂🎉

- Wszystkiego najlepszego Jubilacie🥳🥂

- Piękne rodzinne zdjęcie urodzinowe!

- ❤️ Zdrówka dla Rodzinki!

- Wszystkiego co najlepsze I najpiękniejsze dla Jubilata i dla jego dwóch ,,księżniczek". Jesteście wspaniali❤️❤️❤️

Instagram @hannazudziewicz

Wygląda na to, że to nie koniec niespodzianek i okazji do celebracji dla Jacka Jeschke. Niedawno Hanna Żudziewicz zdradziła termin ślubu z narzeczonym, co oznacza, że już niebawem całą rodzinę czeka kolejna huczna impreza.

Czekacie już na to ważne wydarzenie? Tymczasem my dołączamy się do urodzinowych życzeń dla Jacka Jeschke!