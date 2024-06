Ostatnie miesiące wprowadziły niemałe zatrzęsienie w życiu Hani i Jacka. Zaczęło się od udziału w "Tańcu z gwiazdami", a skończyło na aż dwóch ślubach! Wszystkie te wydarzenia przysporzyły im wielu emocji, a w tym wszystkim skupiali się również na opiece nad córeczką. Teraz Hania znalazła chwilę, by odpowiedzieć na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło powiększenia rodziny! Co zdradziła?

Hania Żudziewicz szczerze o drugim dziecku?

Kilka tygodni temu Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke wyjechali do malowniczych Włoch, by tam powiedzieć sobie "tak"! Była to jednak już druga ceremonia, ponieważ na pierwszy, cywilny ślub zdecydowali się w trakcie trwania "Tańca z gwiazdami", w którym oboje brali udział. Oprócz tego ich czas pochłaniała opieka nad małą Różą, która jest całym ich światem.

Niewątpliwie w momencie przyjścia na świat córeczki życie Hani i Jacka stanęło na głowie i musieli nauczyć się nowej rzeczywistości. Żadne z nich nie zamierzało rezygnować z pracy, dlatego z czasem wypracowali łączenie życia rodzinnego z zawodowym. Teraz zdaje się, że mają to opanowane do perfekcji, zatem nic dziwnego, że fani coraz częściej pytają o kolejnego potomka.

Hanna Żudziewicz, Jacek Jeschke Instagram@jacekjeschke

Przy okazji ostatniej sesji Q&A na profilu Hani, internautka zapytała wprost:

Czy chcielibyście dla Różyczki rodzeństwo?

Tancerka nie zwlekała z odpowiedzią, choć dała jasno do zrozumienia, że nie chce więcej wypowiadać się w tym temacie. Przyznała wprost, że nie podjęli jeszcze decyzji o drugim dziecku, ponieważ wie, że wiązałoby się to dla nich z jeszcze większym wyzwaniem.

Najczęstsze pytanie, więc odpowiem, ale ostatni raz. Nie wiem. To bardzo poważna i odpowiedzialna decyzja. Podziwiam mamy z dwójką, trójką maluszków. Wymaga od nich to pełnego oddania. Pogodzenie z pracą, zajęciami dla dzieci, ogarnianiem ich. Nie jest to łatwe, ale dzieci dają tyle miłości, uśmiechu

Trudno się dziwić słowom Hani, bowiem ona i Jacek jednocześnie starają się być aktywnymi zawodowo, ale i całą swoją uwagę poświęcać małej Róży.

Hania Żudziewicz o drugim dziecku Instagram@hannazudziewicz

Hanna Żudziewicz, Jacek Jeschke Instagram@jacekjeschke