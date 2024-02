Chociaż w ostatnim czasie Hania i Jacek otwarcie mówili o tym, że mają w planach ślub, chyba nikt nie przypuszczał, że dojdzie do niego tak szybko. Oboje dopiero co rozpoczęli intensywne przygotowania do "Tańca z gwiazdami", a i tak między treningami znaleźli chwilę, by powiedzieć sobie "tak"! Sypią się gratulacje.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke wzięli ślub!

Już niebawem ponownie zobaczymy Hannę Żudziewicz i Jacka Jeschke na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Przygotowania do show z pewnością nie będą dla pary najłatwiejsze, bowiem będę musieli połączyć je z opieką nad córeczką. Co więcej, zakochani rozpoczęli już planowanie ślubu, którego szczegółów na razie nie chcą zdradzać.

Ostatnio natomiast Hania i Jacek podzielili się zaskakującą informacją, wyznając, że czekają ich aż dwa śluby! Decyzja nie była dla nich łatwa, ale wynikała z faktu, że "główna" uroczystość ma się odbyć poza granicami naszego kraju.

My tak naprawdę będziemy mieli dwa śluby, bo jeden będzie cywilny, a drugi kościelny. (...) Ślub kościelny nie będzie u nas w kraju i nam kazali po prostu. Powiedzieli, że tak będzie łatwiej - wyznali w rozmowie z nami.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke z córeczką Instagram@hannazudziewicz

Chyba nikt jednak nie spodziewał się, że jedna z ceremonii odbędzie się już teraz! Piątkowym wieczorem tancerz wrzucił na swój Instagram wymowne zdjęcia, na których widzimy go w eleganckim garniturze i Hanię w białej sukience, i poinformował, że właśnie powiedzieli sobie "tak".

Cywilnie - obwieścił krótko.

Co jeszcze bardziej zaskakujące, fotki nie pochodzą wcale z urzędu stanu cywilnego, a z... popularnej sieci serwującej fast foody. Wygląda na to, że po krótkiej ceremonii nowożeńcy zrezygnowali z uroczystego obiadu, w zamian urządzili sobie obiad przy burgerach i frytkach. Pod postem prędko zaczęły pojawiać się pierwsze gratulacje.

Podobnymi kadrami na swoim profilu pochwaliła się także Hania, zdradzając, że kolejny, tym razem kościelny ślub ma odbyć się już w czerwcu tego roku. Załączyła również swoje nowe inicjały, wyraźnie sygnalizując, że nie zdecydowała się na zmianę nazwiska, a przedłużenie swojego o nazwisko ukochanego męża.

Serdecznie gratulujemy!