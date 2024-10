Ten rok bez wątpienia należy do Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke. Para oprócz tego, że zdążyła się w tym roku dwa razy pobrać, to właśnie podzieliła się ze światem kolejną radosną nowiną. Fani są zachwyceni!

Reklama

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke przekazali radosną nowinę

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke są jedną z najlepiej dobranych par w show-biznesie i mają za sobą tłum wiernych fanów, którzy mocno im kibicują. Parę połączyła nie tylko wspólna pasja do tańca, ale również córeczka Różyczka, która jest dla nich oczkiem w głowie. Chwilę przed rozpoczęciem odcinków do 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" Hania i Jacek postanowili sformalizować swój związek i w tajemnicy przed mediami wzięli ślub w urzędzie stanu cywilnego. To był jednak dopiero początek! Nowożeńcy nie ukrywali, że marzy im się również uroczystość kościelna, którą zdecydowali się zorganizować za granicą. Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke przez kilka miesięcy pokazywali, jak przygotowują się do tego wymarzonego dnia i w końcu na początku czerwca powiedzieli sobie po raz drugi "tak" w słonecznych Włoszech. Tego dnia panna młoda wyglądała pięknie i zdecydowała się na dwie suknie ślubne, które zapierały dech w piersiach.

Gdy emocje po drugim ślubie zdążyły już opaść, małżonkowie postanowili skupić się na pracy i przyjęli propozycję od produkcji "Tańca z gwiazdami", by wziąć udział w kolejnej edycji programu.Hania Żudziewicz została dobrana w parę z Filipem Bobkiem, natomiast Jacek tańczy z Natalią Nykiel. W ostatnim odcinku show Jacek Jeschke mógł poczuć się zazdrosny, po tym jak Hania z Filipem zatańczyli tango pełne pasji i namiętności.

Małżonkowie niespodziewanie dodali na swoje Instagramy post, w którym przekazali radosne wieści. Hania i Jacek przekazali, że dziś wyjątkowy dla nich dzień, ponieważ ich córeczka Róża obchodzi właśnie drugie urodzinki.

2 urodzinki Różyczki, sto lat kochanie! - napisali pod wspólną fotografią.

Post wywołał masę reakcji i wiele osób zdecydowało się złożyć dziewczynce życzenia.

Zobacz także

Wszystkiego najlepszego dla Różyczki

Ale to już? Wszystkiego najlepszego dla Różyczki

Wszystkiego, co najlepsze dla Różyczki. Wspaniałego dzieciństwa, radosnych chwil oraz dużo miłości od rodziców i dziadków

Przy okazji wyszło na jaw, że córeczka Hani i Jacka jest wielką fanką myszki Minnie, która widniała na jej torcie. Żudziewicz przekazała na Instagramie, że niestety z tortem mieli pewne problemy i cukiernia, która zobowiązała się zrobić tort, w ostatniej chwili odwołała zamówienie, co przysporzyło im to sporo nerwów. Na szczęście wszystko się udało załatwić i Róża mogła cieszyć się niezapomnianą imprezą urodzinową.

Reklama

Zobacz także: To oni wygrają "Taniec z gwiazdami"? Taneczne popisy Filipa Bobka i Hanny Żudziewicz zapierają dech!