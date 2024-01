Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke tworzą parę, której losy fani z zainteresowaniem śledzą nie tylko dzięki łączącej ich pasji do tańca, ale też miłości do córeczki, Róży. Rodzicielstwo to jednak niejedyna życiowa rola, w jakiej niebawem przyjdzie się sprawdzić tej parze - nie jest tajemnicą, że niebawem Żudziewicz i Jeschke planują ślub. Jak będzie wyglądała uroczystość? Już wszystko jasne!

Hanna Żudziewicz o szczegółach ślubu z Jackiem Jeschke

Nieco ponad rok temu życie Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke, znanych m.in. z "Tańca z gwiazdami", zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni - to wtedy para przywitała na świecie córeczkę, Różę. Od pewnego czasu fakt, że zakochani planują się pobrać, nie jest już tajemnicą dla fanów. Sekretem pozostają jednak szczegóły i termin uroczystości. Teraz Hanna Żudziewicz nie mogła już dłużej milczeć i podczas sesji pytań i odpowiedzi zorganizowanej na Instagramie odniosła się do tematu ślubu.

Jak się okazuje, para planuje nie jeden, a dwa śluby - Hanna Żudziewicz opisała plany narzeczonych na InstaStories.

Właściwie to my będziemy mieli dwa śluby, bo akurat w naszym przypadku tak było najlepiej. Ale wesele organizujemy po kościelnym. Na cywilny przyjdą tylko świadkowie i rodzice - wyjawiła Hanna Żudziewicz.

Wygląda na to, że przyszłych małżonków czeka nie lada wyzwanie w kwestii ślubnych przygotowań i dopięcia wszystkich istotnych kwestii. Co ciekawe, przygotowania już ruszyły - dopiero co Hanna Żudziewicz pokazała fanom kadry z przymiarek ślubnego garnituru, na które wybrała się z ukochanym.

Kolejne wybory ślubne - pisała zachwycona tancerka.

Nie tylko Jacek Jeschke brał udział w przedślubnych przymiarkach. Przed świętami Bożego Narodzenia Hanna Żudziewicz pokazała nagranie z salonu sukien ślubnych i nie kryła zachwytu związanego z wyborem idealnej kreacji. Jak myślicie, czy już niebawem para tancerzy pokaże fanom ślubne kadry? My nie możemy się już doczekać!

