Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke lada chwila wezmą ślub kościelny. Wraz z gośćmi przebywają już w gorących Włoszech, gdzie ma odbyć się przepiękna ceremonia. Okazuje się jednak, że nie wszystko dopięte jest na ostatni guzik. Jedną z najważniejszych rzeczy państwo młodzi zostawili na ostatnią chwilę.

Reklama

Będziemy coś wymyślali na plaży - zakomunikowała Hanna Żudziewicz.

Jedno jest pewne, w tym przypadku z pewnością nie ma się o co martwić.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke przygotowują to w ostatniej chwili przed ślubem

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke biorą drugi ślub. Pierwszy, cywilny odbył się na początku 2024 roku, teraz w słonecznych Włoszech odbędzie się ich druga ceremonia. Zakochani przygotowywali się do tego już od dawna. Nie ukrywali, że mieli sporo szczęścia, jeżeli chodzi o organizację, jednak mało brakowało a byliby o krok od wpadki, bo zdali sobie sprawę jak bardzo włoskie zwyczaje różnią się od tych polskich. By zachować włoski klimat ale jednocześnie zadowolić gości z polski musieli ustalić kilka kompromisów. Teraz okazuje się, że para młoda nie zabrała się jeszcze za jeden ważny szczegół, który innym parom młodym spędza sen z powiek na kilka miesięcy przed! O co chodzi?

Instagram @hannazudziewicz

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke nie mają jeszcze ułożonego pierwszego tańca, który zaprezentują na ślubie.

Do wesela coraz bliżej a my dalej nie mamy pierwszego tańca, więc właśnie mój przyszły mąż odpala muzykę i będziemy coś wymyślali na plaży - przyznała Hanna Żudziewicz.

Jednocześnie zadbali o to, by nie zdradzić nawet wybranej do pierwszego tańca piosenki:

Zobacz także

Masz pomysł już na pierwszy taniec? - zapytała męża Hania.

Tak - odpowiedział Jacek.

Instagram @hannazudziewicz

Nie ma wątpliwości, że mistrzowie tańca i jednocześnie eksperci z "Tańca z Gwiazdami" przygotują coś niesamowitego. Nie ma w nich ani grama stresu przed tym, że dopiero teraz biorą się za wymyślanie swojego pierwszego tańca ślubnego. Jesteście ciekawi nagrania ze ślubu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke?

Reklama

Zobacz także: Zaprosili 80 osób na wesele we Włoszech. Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke o organizacji ślubu

Instagram @hannazudziewicz