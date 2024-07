Gwiazdy podczas Sylwestra 2012 z TVP2 we Wrocławiu

1 z 18

TVP2 zorganizowało drugą co do wielkości sylwestrową zabawę pod chmurką we Wrocławiu.Na scenie pojawiły się liczne znane i lubiane gwiazdy polskiej muzyki, które w tę niezwykłą noc wykonały swoje największe przeboje.

Wśród artystów znaleźli się m.in.: jak zwykle energetyczna Kayah, która zmieniała swoje kreacje za każdym razem, gdy pojawiała się na scenie, Michał Szpak przypominający momentami młodą Cher, melancholijna grupa Hey, zespół Lady Pank i niekwestionowana królowa polskiej estrady Maryla Rodowicz tańcząca gangnam style. Gwiazda jak zwykle swoim występem porwała tłumy.

Gospodarzami wieczoru byli Katarzyna Zielińska i Tomasz Kammel.

