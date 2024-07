1 z 12

Wczoraj odbył się pierwszy półfinałowy odcinek na żywo show Polsatu "Got to Dance - Tylko Taniec". Widzowie mogli podziwiać utalentowanych tancerzy z całej Polski, którym udało przejść się do tego decydującego już etapu programu. Wiele emocji wzbudzali oczywiście jurorzy i ich decyzje.

Podczas nagrań pojawił się cały skład jurorski z Joanną Liszowską na czele - towarzyszyli jej tradycyjnie Alan Andersz, Anna Jujka i Michał Malitowski. W roli prowadzących po raz kolejny zobaczyliśmy Annę Głogowską i Macieja Dowbora, który tym razem zdecydował się na dość osobliwą stylizację.

