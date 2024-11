To był wyjątkowy półfinał 15. edycji "Tańca z gwiazdami", w którym nie zabrakło wielkich emocji. Decyzją widzów w dogrywce musieli zmierzyć się Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz oraz Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Jury zdecydowało, że to właśnie wokalistka powinna pożegnać się z programem. Fani programu byli oburzeni, że to właśnie te dwie pary walczyły o finał. W komentarzach rozpętała się burza!

Fani grzmią po półfinale "Tańca z gwiazdami": "Tu doszło do dużej pomyłki"

W przyszłą niedzielę zobaczymy wielki finał "Tańca z gwiazdami", w którym zmierzą się Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Julia Żugaj i Wojciech Kucina. To właśnie jedna z tych trzech par już w przyszłym tygodniu będzie cieszyć się wygraną "Kryształowej kuli" oraz z nagrody pieniężnej. Walka była zacięta, ale to jeszcze nie koniec. W minionym odcinku Majka Jeżowska pożegnała się widzami "Tańca z gwiazdami" i podziękowała za wszystko swojemu partnerowi Michałowi Danilczukowi. Choć para nie otrzymywała najwyższych punktacji od jury, to jednak widzowie ich uwielbiali. Wokalistka jest inspiracją dla wielu osób, co niejednokrotnie podkreślali jurorzy i widzowie. Jej odejście z programu wywołało niemałe poruszenie.

Po odpadnięciu Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka z "Tańca z gwiazdami" internauci od razu dali upust swoim emocją i zaczęli pisać, co o tym sądzą. Okazuje się, że zdaniem wielu osób z programem powinna pożegnać się Julia Żugaj i Wojciech Kucina.

Zdecydowanie bardziej wolałabym, żeby w finale była Maja niż Julia...

Tu doszło do dużej pomyłki... Przecież to Maciek i Żugajka powinni być w dogrywce, na korzyść Maćka oczywiście

Dlaczego Żugajka przeszła jako pierwsza??

Niestety choćby z mistrzami świata stanęła Ż to wiadomo 8-latki decydują. Nie ma sprawiedliwości — piszą internauci.

Pod postem pojawiło się również mnóstwo komplementów w kierunku Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka. Widać, że widzowie bardzo ich cenili i będą za nimi tęsknić.

Pierwszy raz płakałam, że ktoś odpadł. Daliście tyle wzruszeń, emocji, serca. Wielka szkoda, kiedy będę już babcią to chciałabym być taka seksi babcia jak Maja

To był ogromny zaszczyt oglądać tańce Majki i Michała. Uważam, że Majka jest silną kobietą, która zawsze walczyła i nigdy się nie poddawała. Dziś może odpada, ale nie przegrała! Wygrała zupełnie coś więcej niż kryształową kulę. Wygrała szacunek i ogrom fanów, w tym mnie, którzy naprawdę ją podziwiają

Odejście w wielkim stylu i z podniesionymi głowami! Ostatni walc był cudowny — czytamy dalej w komentarzach.

A wy będziecie oglądać wielki finał 15. edycji "Tańca z gwiazdami" już w najbliższą niedzielę? Za kogo trzymacie kciuki?

