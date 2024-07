1 z 10

Marcelina Zawadzka, Łukasz Jemioł, Iza Miko oraz Magda Mołek pojawili się na spotkaniu z Evą Longorią z Poznaniu. Zagraniczna gwiazda przyleciała do Polski, aby otworzyć centrum handlowe Posnania. Aktorka znana z serialu "Gotowe na wszystko" wzięła również udział w konkursie Dress for the Star. Zaprojektuj sukienkę dla Gwiazdy.

Eva Longoria na spotkaniu z fanami z całej Polski postawiła na bardzo skromną stylizację. Zagraniczną gwiazdę przyćmiła zaś Marcelina Zawadzka w sukience i butach od bizuu! Zobaczcie zdjęcia!

