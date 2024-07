Gwiazdy na koncercie Kasi Dereń w Studio 4 Piętro

1 z 9

Wczoraj w Warszawie w Studiu 4 Piętro odbył się koncert finalistki drugiej edycji "The Voice of Poland" Kasi Dereń. Na występ debiutującej w branży wokalistki otwierający cykl koncertów "Love My Polish Artists" przyszły tłumy jej fanów oraz przyjaciele. Przypomijmy, że Kasia doszła do półfinału programu TVP, w którym minimalnie przegrała z Dorotą Osińską.

W klubie pojawiła się m.in. Marika, która kolejny raz zachwyciła swoją stylizacją oraz Igor Herbut, lider grupy LemOn. Koledzy z branży przed występem z pewnością udzielili kilku rad Kasi, a po koncercie złożyli gratulacje.

Zobaczcie jak wyglądał koncert: