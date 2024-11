We wtorek 22 października odbyła się uroczysta gala Kobieta Roku Glamour 2024 w Nowym Teatrze w Warszawie. Wiele inspirujących kobiet otrzymało statuetki w aż siedmiu różnych kategoriach. Na wydarzeniu odbył się również pokaz mody i nie zabrakło stref partnerskich. Wydarzenie byłoby jednak niekompletne bez znanych nazwisk ze świata show-biznesu, takich jak Małgorzata Socha (ambasadorka APART), Anna Maria Sieklucka, Karolina Pisarek, Anita Sokołowska, Luna, Andziaks, Michał Piróg, Sara James czy Marcin Maciejczak. Nie zabrakło również bohaterów "Azji Express", a wśród nich m.in. prowadząca Daria Ładocha i uczestniczka Gabi Drzewiecka.

Na zdj.: Daria Ładocha, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Statuetki Kobieta Roku Glamour

Na gali Glamour redakcja wyróżniła wyjątkowe osoby ze świata mody, biznesu i popkultury. To właśnie one są źródłem inspiracji i każdego dnia zmieniają świat na lepsze. Tuż przed częścią oficjalną na scenie zaśpiewała Iga Kreft, młoda artystka znana pod pseudonimem scenicznym jako Ofelia. Goście imprezy bawili się znakomicie zarówno podczas gali, jak i w strefach partnerskich.

Statuetki zostały przyznane w aż siedmiu różnych kategoriach. Galę poprowadziły Kasia Dąbrowska, naczelna magazynu Glamour, i Ola Domańska.

scena z: Aleksandra Domańska, Katarzyna Dąbrowska, fot. Baranowski/AKPA

W kategorii "Popkultura" zwyciężyła Aleksandra Adamska, znana m.in. z serialu "Skazana", który okazał się wielkim sukcesem. Ola zagrała w nim więźniarkę o delikatnym sercu i wysokiej wrażliwości. Aktorka pojawiła się również w takich produkcjach jak "Ślub doskonały" czy "Miasto 44". Na scenie artystka powiedziała kilka słów o tym, kim jest dla niej Kobieta Roku Glamour.

To kobieta, która stoi teraz przed wami w kreacji od Macieja Zienia i odbiera nagrodę, ale jest też kobieta, która przez ostatnie kilka miesięcy bardzo dużo płakała w domu w dresie, bo miała bardzo wzrostowy czas w swoim życiu – powiedziała.

W kategorii "Biznes" statuetkę otrzymała Magdalena Pieczonka, ikona branży beauty, która stworzyła własną markę osobistą. Makijażystka maluje największe gwiazdy w polskim show-biznesie, a instagramowe tutoriale stanowią kopalnię wiedzy i inspiracji. To nie jest jednak jej jedyny sukces! Magda stworzyła kolekcje autorskich pędzli, a także linia produktów do make-upu AA Wings of Color. Ekspertka uważa, że sukces może być narzędziem zmiany, a przedsiębiorczość idzie w parze z kobiecą siłą i niezależnością.

Magda Pieczonka Beauty Advisor AA Wings of Color i Kasia Dąbrowska - redaktorka naczelna Glamour z Burda Media /fot. AKPA scena z: Magdalena Pieczonka, Katarzyna Dąbrowska, SK:, , fot. Baranowski/AKPA

Nagroda w kategorii "Styl" trafiła do Sylwii Butor, modelki i influencerki. W kategorii "Misja" uhonorowano Mariannę Gierszewską, aktorkę, działaczkę społeczną i właścicielkę platformy Okolice Ciała. Po raz kolejny redakcja Glamour przyznała statuetkę w kategorii "Mężczyzna", którą otrzymał Kamil Błoch – artysta, trener antyprzemocowy, edukator w obszarze czułej męskości, a także współtwórca Grupy Performatywnej Chłopaki.

W kategorii "Ikona" zwyciężyła wokalistka, która od ponad 30 lat rządzi polską sceną muzyczną — Katarzyna Nosowska. Artystka ma na swoim koncie takie hity jak "Moja i Twoja nadzieja", "Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć" czy "Zazdrość".Piosenkarka, która wraz z synem Mikołajem prowadzi podcast "Bliskoznaczni", w którym bez skrępowania mówiła o dojrzałości, menopauzie i o tym, jak ważna jest dla niej ciekawość drugiego człowieka.

scena z: Katarzyna Nosowska, fot. Baranowski/AKPA

W kategorii "Nagroda specjalna – Kobiety Przyszłości" wyróżniono Adę i Wiolę Klimczak – założycielki fundacji IT Girls. Obie wierzą, że technologia nie ma płci, a młode pokolenie stanie się pokoleniem zmiany. Ich misją jest wspieranie dziewczynek w pasji do nauk ścisłych i inspirowanie do wyboru ścieżki kariery w branży IT. Po ogłoszeniu wyniku siostry otrzymały prezent od marki Samsung.

Kategoria ''Kobiety Przyszłości'' ma dla mnie szczególny wymiar. Nie tylko dlatego, ze kobiety patrzą w przyszłość odważniej, i coraz częściej wychodzą ''ze stref komfortu'' , kobiety walczą także ze stereotypami, których w świecie technologii jest całkiem sporo. Przyszłość to pasja, oczywiście, ze przyszłością jest technologia, ale bez m.in. takich dzielnych kobiet pozostanie tylko ''przyszłością''. Dlatego tak ważne jest dla nas odkrywanie i docenianie talentów inspirujących także kolejne pokolenia – Magdalena Sielakowicz-Nowakowska, Dyrektor Marketingu Samsung.

scena z: Ada Klimczak, Wiola Klimczak, fot. Baranowski/AKPA

Sponsorem nagród przyznanych w ramach wydarzenia Kobieta Roku Glamour organizowanego przez miesięcznik "Glamour" po raz kolejny była marka APART – fundator i twórca stylowych statuetek.

Dajmy podpis: Marka APART ufundowała statuetki Kobieta Roku Glamour. Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Między rozdaniem nagród odbył się pokaz kolekcji Syoss x Shining Talents. Motywem przewodnim było hasło marki "Unbreak your shine", zainspirowane nową linią produktów Syoss Intense Plex.

Pokaz mody Syoss_fot. Adrian Stykowski_241022 Glamour kobieta roku 2024

Jurorką konkursu organizowanego przez Syoss była Agnieszka Ścibior.

Agnieszka Ścibior jurorka konkursu organizowanego przez Syoss_fot. Adrian Stykowski_241022 Glamour kobieta roku 2024

Od lewej Kasia Dąbrowska, Burda Media oraz team Syoss_ fot. Adrian Stykowski_241022 Glamour kobieta roku 2024

Oprócz gali rozdania nagród na gości czekały niespodzianki od naszych partnerów. Strefa Samsung przeniosła nas do świata przyszłości i sztucznej inteligencji. Odkryliśmy, jakie możliwości daje korzystanie z urządzeń Galaxy AI – rewolucyjne smartfony, tablety i smartwatche nie tylko wspierają nas w codziennych zadaniach, lecz także zwiększają produktywność i uwalniają kreatywność. Absolutnym hitem w portfolio marki jest Samsung Galaxy Ring – pierścień smart, który już wkrótce trafi do sprzedaży w Polsce.

Strefa Samsung Galaxy_fot Adrian Stykowski_241022 Glamour kobieta roku 2024

Nie zabrakło również Neboa, polskiego producenta wegańskich kosmetyków z naturalnym składem. W ofercie znajdziemy siedem serii kosmetyków do pielęgnacji skóry głowy i włosów. Misją marki jest nie tylko skuteczna pielęgnacja włosów, lecz także ratowanie planety. Opakowania produktów są tworzone z recyklingu, a motto Neboa brzmi: „Respect the Nature”.

Influencerka znana jako Andziaks (Angelika Trochonowicz)_fot. Adrian Stykowski_241022 Glamour kobieta roku 2024

Jedną z gościń wydarzenia była Zalia_fot. Adrian Stykowski_241022 Glamour kobieta roku 2024

W strefie Syoss czekały produkty do pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów. Japoński producent słynie z tego, że zapewnia profesjonalne efekty bez wychodzenia z domu. Żeby jeszcze bardziej umilić gościom pobyt na evencie, marka przygotowała słodkie przekąski. Co więcej, można było zrobić zdjęcie na tle srebrnej ścianki i poczuć się jak prawdziwa gwiazda!

Ambasador Syoss Piotr Sierpiński na backstage'u pokazu mody Shining Talents_fot. Adrian Stykowski_241022 Glamour kobieta roku 2024

Goście wydarzenia Kobieta Roku Glamour_fot. Adrian Stykowski_241022 Glamour kobieta roku 2024

Goście wydarzenia Kobieta Roku lamour na strefie Perlage_241022 Glamour kobieta roku 2024

Oprócz marek Samsung, Neboa czy APART, partnerem gali była również marka Perlage, która zadbała o nawodnienie gości.

Od lewej: Dorota i Wojciech Soszyńscy – współwłaściciele firmy Oceanic, Michał Helman Burda Media Polska i Magdalena Burgiel Oceanic / fot AKPA Na zdj.: Wojciech Soszyński, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Przedstawiciele APART od lewej Piotr Szurek, Oktawia Staciewińska, Radosław Kumorek_fot. Adrian Stykowski_241022 Glamour kobieta roku 2024

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Tegoroczna edycja Kobieta Roku Glamour nie bez powodu przyciągnęła tak liczne grono osób. Przede wszystkim była to okazja do odkrycia inspirujących nowości, a także poznania twórców z różnych dziedzin – od mody po technologię. Cytując Kasię Nosowską: „Na najczystszym ludzkim poziomie wszystkim jest nam do siebie blisko”. Łączymy siły, tworzymy, działamy. Wspólnie zmieniamy świat.