Wayne Osmond, członek legendarnego zespołu The Osmonds, zmarł w wieku 73 lat. Informację o śmierci muzyka przekazała jego rodzina, która w specjalnym oświadczeniu podziękowała fanom za wsparcie i miłość okazywaną przez lata. Wayne Osmond był nie tylko ikoną muzyki pop, ale również inspiracją dla pokoleń artystów.

Nie żyje Wayne Osmond. Był legendą muzyki pop w latach 70.

Wayne Osmond urodził się 28 sierpnia 1951 roku. Był jednym z członków znanego zespołu The Osmonds, który zyskał ogromną popularność w latach 70. Rodzina Osmondów pochodziła z Utah w Stanach Zjednoczonych i zasłynęła jako jeden z najważniejszych zespołów muzycznych tamtych czasów. Wayne, jako gitarzysta i wokalista, wniósł znaczący wkład w sukces grupy. Choć najbardziej znany był z działalności w The Osmonds, Wayne prowadził również solową karierę. Dzięki swojemu talentowi i charyzmie stał się ulubieńcem fanów na całym świecie.

The Osmonds to zespół rodzinny, który zyskał sławę dzięki swoim przebojom, takim jak "Crazy Horses" czy "Love Me for a Reason". Grupa zyskała uznanie za harmonijne wokale i wyjątkowe występy sceniczne. Wayne, jako jeden z głównych członków zespołu, był odpowiedzialny za charakterystyczne brzmienie, które pokochały miliony fanów.

Śmierć Wayne'a Osmonda została ogłoszona 2 stycznia 2025 roku. Rodzina Osmondów w swoim oświadczeniu dla KTVX wyraziła głęboki smutek.

Wayne Osmond, ukochany mąż i ojciec, zmarł spokojnie ostatniej nocy w otoczeniu swojej kochającej żony i pięciorga dzieci. Jego wiara, muzyka, miłość i śmiech wpłynęły na życie wielu ludzi na całym świecie. Chciałby, aby wszyscy wiedzieli, że ewangelia Jezusa Chrystusa jest prawdziwa, że rodziny są wieczne i że kawałki banana to najlepszy deser. Kochamy go i będzie nam go bardzo brakować – czytamy w oświadczeniu rodziny uzyskanym przez spółkę ABC, KTVX.

Fani na całym świecie wspominają artystę w mediach społecznościowych, dzieląc się swoimi wspomnieniami i zdjęciami z koncertów. Wspólnota fanów The Osmonds podkreśla, że Wayne na zawsze pozostanie w ich sercach.

Mój idol z dzieciństwa. Spoczywaj w pokoju Wayne. Moje kondolencje dla rodziny Osmondów

Kondolencje dla rodziny Osmondów. Kochałem icH

Mój ulubiony brat Osmondów – piszą internauci.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

