Halina Skoczyńska, gwiazda serialu "Rodzinka.pl" zmarła wczoraj 17 maja. Aktorka miała tylko 62 lata. Na co zmarła aktorka? Jak mówią przyjaciele Haliny Skoczyńskiej - miała tętniaka.

Aktorka poczuła się źle i trafiła wieczorem do szpitala - mówią pracownicy teatru.

Halina Skoczyńska 20 maja miała wystąpić na premierze spektaklu "Twoje i moje" w Teatrze Ateneum w Warszawie. Władze warszawskiego teatru odwołały już planowaną premierę sztuki. Małgorzata Kożuchowska nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Jej serialowa mama z Rodzinki.pl tak wcześnie odeszła.

Nie jestem w stanie jeszcze w tej chwili uwierzyć w to, co się stało. Tydzień temu zaczęliśmy zdjęcia do kolejnej serii „Rodzinki.pl" i jasnym było, że za chwilę spotkamy się z Haliną na planie - powiedziała Faktowi.pl