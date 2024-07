Książę Harry i Meghan Markle mimo zapewnień, że chcą żyć z dala od blasku fleszy, nadal robią wszystko, aby nieustannie być na świeczniku. Co zaskakujące, ich publiczne ogłoszenia i wyjścia zawsze zbiegają się z tym, kiedy w rodzinie królewskiej dzieje się coś ważnego. Tym razem jednak Harry przesadził? Zrobił to w dniu urodzin księcia George'a!

Harry ponownie uderza w rodzinę królewską? Co z pojednaniem?

Książę George 22 lipca świętował swoje 11. urodziny. To wyjątkowy czas dla Kate i Williama, którzy nawet w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli ze względu na chorobę księżnej, chcą nadal zapewnić swoim dzieciom wyjątkowe dzieciństwo. Tego dnia został opublikowany portret przyszłego króla autorstwa jego mamy. Niestety książę Harry nie pozwolił na to, aby świat mówił tylko o George'u i sam ogłosił datę i miejsce kolejnej edycji organizowanych przez niego zawodów Invictus Games, które odbędą się w 2027 roku w brytyjskim Birmingham. Eksperci od rodziny królewskiej pozwolili sobie na mocne słowa pod adresem Harry'ego. Znów przesadził?

To jest naprawdę straszne. Książę Harry zepsuł urodziny swojego bratanka, ogłaszając tego samego dnia, że Invictus Games odbędą się w Birmingham w 2027 r. To tylko pokazuje, jak godny politowania jest książę Harry. Wiedział, że to urodziny George'a, wiedział, że zdjęcie zostanie opublikowane, ale chciał ściągnąć na siebie uwagę, przyćmić tak ważny dzień. To jego kolejne żałosne zagranie powiedział wprost królewski komentator Dan Wootton cytowany przez serwis marieclaire.com.

To nie wszystko! Cios nadszedł nie tylko ze strony Harry'ego, ale i Meghan! Była aktorka tuż przed narodzinami księcia George'a wybrała się do restauracji ze znajomą Kimberly Williams-Paisley. Meghan miała świadomość, że media będą rozpisywały się o jej wyjściu i ekspertka uważa, że celowo wybrała taki dzień, aby to na sobie skupić uwagę.

To taki wstyd. Myślę, że Meghan lubi to robić, widzieliśmy to wiele razy. Za każdym razem, gdy rodzina królewska coś robi, Meghan musi zrobić coś tuż przed i wszystko jest dokładnie kontrolowane. Wiele razy mówiono mi, że Markle dokładnie wie, co robi. Ona się nie myli, jest bardzo ostrożna. Przypuszczam, że powiedziała Harry'emu, co i kiedy musi zrobić dodała ekspertka od rodziny królewskiej Angela Levin

Sądzicie, że Meghan Markle nadal walczy o uwagę kosztem Kate i jej rodziny? Zaskakujących zbiegów okoliczności jest całkiem sporo! Autorka książek o rodzinie królewskiej Angela Levin mówi wprost o tym, że Meghan „lubi przyćmiewać rodzinę królewską”.