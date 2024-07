AKTUALIZACJA

Nie żyje Andrzej Żuławski. O śmierci wybitnego twórcy kilka minut temu poinformowało Polskie Radio. Reżyser zmarł w wieku 75 lat po długiej i ciężkiej walce z nowotworem. Na swoim koncie Żuławski ma wiele znanych filmów: "Szamanka", "Opętanie" czy "Diabeł". Rodzinie i najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.

Odszedł nietuzinkowy człowiek, kontrowersyjny artysta i niezwykły rozmówca - przypominamy jego wywiad dla VIVY!, w którym opowiada o kobietach, twardości charakteru, przemijaniu i gniewie.

Xawery Żuławski o stanie zdrowia ojca

Andrzej Żuławski jakiś czas temu w ciężkim stanie trafił do szpitala. Reżyser zmagał się z chorobą nowotworową, a o jego stanie zdrowia poinformował syn - Xawery Żuławski. Na swoim profilu na Facebooku dodał on wpis, w którym poinformował, że Andrzej Żuławski jest w ostatniej fazie choroby nowotworowej. Niestety nic nie wskazywało na to, że jego stan ulegnie znacznej poprawie. Xawery, który podobnie jak ojciec jest reżyserem, przyznał, że bardzo ciężko jest mu przekazywać takie smutne informacje.

Przyjaciele ! Muszę to napisać ; Andrzej Żuławski znajduje się w ostatniej fazie choroby nowotworowej, jest w szpitalu na intensywnej terapii, stan zaawansowania choroby nie pozostawia złudzeń ... Jest mi bardzo ciężko pisać te słowa ale to ważne szczególnie teraz kiedy jego ostatni film zaczyna "żyć" własnym życiem ... Pomyślcie o nim. Kosmos

Matka Xawerego Żuławskiego, Małgorzata Braunek zmarła na raka w czerwcu 2014.

Xawery Żuławski o stanie zdrowia Andrzeja Żuławskiego:

Andrzej Żuławski walczył z nowotworem.