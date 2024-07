Prince nie żyje, zmarł w wieku 57 lat. Jego ciało zostało znalezione w czwartek rano w jego posiadłości w PAISLEY Park w Minnesocie. Prince był uważany za prawdziwego króla muzyki soul, funky, R&B, dance, rock, a nawet jazz rock. Dla Prince'a największą inspiracją był Jimi Hendrix. Prince to niewątpliwie jeden z największych ekscentryków scenicznych.

Które jego hity zapamiętamy na zawsze? Chyba każdy kojarzy "Purple Rain" w wykonaniu Prince'a, "Kiss", "Cream" czy "The Most Beautiful Girl In The World"? Posłuchajcie tych prawdziwych przebojów raz jeszcze...

Piosenka "Purple Rain" w wykonaniu Prince'a na zawsze pozostanie w naszych sercach. Wykonanie na żywo robi wrażenie!

Kolejny utwór, który dla wielu wiąże się ze wspaniałymi wspomnieniami, to "The Most Beautiful Girl In The World".

Prince i jego utwór "Kiss" niech wybrzmi jeszcze raz...

Pamiętacie jego wielki przebój "Cream"?

A występ Prince'a z The New Power Generation? To było coś!

Prince na zawsze pozostanie w sercach jego fanów.