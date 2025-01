Kiedy jedni zachwycają się "Domem nad wodą" w wersji Dody inni wykłócają się, kto pierwszy rozpoczął ten trend. Na szczęście nie wpływa to na artystów, którzy zamiast przeżywać te internetowe dramy, wolą dzielić się kolejnymi muzycznymi niespodziankami. Tym razem to Kroolik Underwood zdecydował się wziąć na warsztat piosenkę Dody. Jak brzmi "Nie mam dokąd wracać" w jego wykonaniu? Internauci docenili tę interpretację:

Reklama

Potrafisz z każdej piosenki zrobić coś pięknego - czytamy w komentarzach.

Swoje zdanie wyraziła również Doda.

Doda zaśpiewała hit Pezeta, a teraz inny artysta zaśpiewał jej piosenkę

Doda trasą "Aquaria Tour" i płytą "Aquaria" wraz z jej reedycją, zakończyła tymczasowo swoją działalność muzyczną. Kiedy fani pytają o kolejną płytę, artystka nie ukrywa, że na razie o tym nie myśli. Nic dziwnego, że gdy na jej profilu pojawiło się spontaniczne nagranie, na którym wykonuje piosenkę Pezeta "Dom nad wodą", Instagram Dody zalała lawina komentarzy. Zachwycali się nie tylko fani ale również znajomi z show-biznesu. Komentowały m. in. Maffashion, Sandra Kubicka czy Dorota Gardias. Niektórzy marzyli, by ta wersja pojawiła się także na serwisach streamingowych. Jednak Doda te gorące marzenia szybko ostudziła, przypominając, że aktualnie robi sobie przerwę od wydawnictw. Jednak okazuje się, że to nie koniec niespodzianek.

Doda zachwycona Kroolikiem Underwoodem

Kiedy "Dom nad wodą" w wykonaniu Dody, która śpiewa przygrywając sobie na fortepianie, bije rekordy oglądalności w mediach społecznościowych (na samym Instagramie został już odtworzony prawie pięć i pół miliona razy), w sieci pojawił się kolejny cover. Doda zapowiedziała:

A już jutro niespodzianka od @kroolikunderwood83

Kiedy internauci prześcigają się, która wersja "Domu nad wodą" Pezeta jest lepsza i kto rozpoczął trend do tej piosenki, wymieniając m. in. Wanię oraz Kroolika Underwooda, ten drugi postanowił pójść za ciosem i tym razem zaprezentować swoją wersję piosenki Dody z albumu "Dorota", którą artystka nagrała w hołdzie swojej babci. Artysta wziął na warsztat "Nie mam dokąd wracać":

Z przyjemnością nagrałem ten cover, Doda piękna piosenka, mam nadzieję, że niespodzianka się podoba, pozdrawiam serdecznie

Doda wykonanie Kroolika skomentowała jednym słowem: "Wow". Internauci również pokochali cover piosenki Dody w wykonaniu Kroolika:

Pięknie! Aż ciarki mnie przeszły

Potrafisz z każdej piosenki zrobić coś pięknego

Ale piękne wykonanie, rewelacja.

A Wy jak oceniacie tę wersję?

Reklama

Zobacz także: Doda zaśpiewała hit Pezeta, teraz wszyscy czekają na ich duet. Postawiła sprawę jasno