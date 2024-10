Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to zawsze okres, gdzie wspominamy tych, których nie ma już wśród nas. W ostatnim czasie pożegnaliśmy wiele gwiazd, które znaliśmy z telewizji, internetu czy popularnych produkcji. Niektórzy odeszli niespodziewanie, inni zmarli w wyniku ciężkich chorób. Niestety nie brakowało też tragicznych zdarzeń - ostatnio fani z całego świata opłakiwali śmierć Liama Payne'a, który zginął w wyniku upadku z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires.

Reklama

Poniżej galeria gwiazd, które odeszły w ostatnich 12 miesiącach. Zawsze będziemy o nich pamiętać.

Maciej Damięcki

Uwielbiany przez wielu fanów polskiego kina aktor odszedł 17 listopada 2023 roku. Maciej Damięcki zmarł w wieku 79 lat, na dwa miesiące przed swoimi 80. urodzinami. Bezpośrednia przyczyna jego śmierci nie została ujawniona. W przeszłości jednak walczył z rakiem tarczycy, a później prostaty.

Maciej Damięcki AKPA

Gabriel Seweryn

Gabriel Seweryn zmarł 28 listopada 2023 roku w wieku 56 lat. Mężczyzna był znanym projektantem futer, a widzowie poznali go bliżej dzięki jego udziałowi w programie "Królowe życia", w którym występował przez kilka sezonów. W marcu br. roku rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy przekazała dla tvn24.pl, że u Gabriela Seweryna "doszło do ostrej niewydolności krążeniowej, która rozwinęła się w związku z ostrą tamponadą serca, a biegły stwierdził również, że w próbce krwi, którą pobrano, stwierdzono obecność metamfetaminy."

Gabriel Seweryn AKPA

Łukasz "Demon" Motyka

Łukasz "Demon" Motyka był znanym tiktokerem, który zasłynął dzięki challenge'om jedzeniowym. Mężczyzna spożywał bardzo ostre produkty, które niewiele osób dałoby radę zjeść. Łukasz "Demon" Motyka zmarł nagle na początku grudnia 2023 roku w wieku 42 lat.

Łukasz "Demon" Motyka Instagram @Lukaszdemon81

Zofia Merle

Zofia Merle zmarła 13 grudnia 2023 roku w wieku 85 lat. Gwiazda takich produkcji jak "Zmiennicy”, „Alternatywy 4”, „Miś” czy "Klan" odeszła po długiej walce z ciężką chorobą.

Zofia Merle AKPA

Zmarli w 2024 roku - Tomasz Komenda

Niesłusznie skazany mężczyzna w 2018 roku wyszedł na wolność, a jego sprawą żyła cała Polska. Niestety, 21 lutego 2024 roku do mediów dotarła wiadomość o śmierci Tomasza Komendy. Mężczyzna zmarł po walce z nowotworem płuc w wieku 46 lat.

Jakub Kaminski/Dzien Dobry TVN/East News

Zmarli w 2024 roku - Stanisława Ryster

Stanisława Ryster była prezenterką Telewizji Polskiej, która przez wiele lat była prowadzącą program "Wielka Gra". Zmarła 27 marca 2024 roku w wieku 81 lat.

Stanisława Ryster Jan Bogacz/TVP/EastNews

Zmarli w 2024 roku - Zofia Kucówna

Zofia Kucówna była uwielbiana przez widzów m.in. za role w serialach takich jak "Barwy Szczęścia", "Dom nad rozlewiskiem" czy "Egzamin z życia". Aktorka zmarła 6 kwietnia 2024 roku. Odeszła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Miała 90 lat.

Natasza Mludzik/TVP/East News

Zmarli w 2024 roku - Janusz Rewiński

Niezapomniany "Siara" z serii filmów „Kiler” odszedł 1 czerwca 2024 roku. Janusz Rewiński zmarł w wyniku problemów zdrowotnych, z którymi zmagał się od pewnego czasu. Szczegóły na ten temat jednak nie zostały ujawnione. Aktor odszedł w wieku 74 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Warszawie — Radości.

Janusz Rewiński AKPA

Zmarli w 2024 roku - Barbara Sienkiewicz

Barbara Sienkiewicz była aktorką filmową i serialową. Została również okrzyknięta "najstarszą mamą w Polsce", ponieważ w wieku 60 lat urodziła bliźniaki. Sienkiewicz zmarła 7 czerwca 2024 roku w wieku 69 lat. W rozmowie z Onetem Wanda Nowicka przekazała, że Barbara Sienkiewicz "walczyła z poważną chorobą".

Fot. Jan Bielecki/East News

Zmarli w 2024 roku - Marzena Kipiel-Sztuka

Uwielbiana przez widzów serialowa Halinka ze "Świata Według Kiepskich" odeszła 9 czerwca 2024 roku. Marzena Kipiel-Sztuka zmarła w hospicjum w Wałbrzychu w wieku 58 lat. Odeszła po walce z ciężką chorobą.

Telus/AKPA

Zmarli w 2024 roku - Jerzy Stuhr

9 lipca 2024 media obiegła bardzo smutna informacja o śmierci wybitnego polskiego aktora filmowego, teatralnego i dubbingowego, Jerzego Stuhra. Artysta odszedł w wieku 77 lat. Aktor od lat borykał się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Jerzy Stuhr Artur Zawadzki/REPORTER/EAST NEWS

Zmarli w 2024 roku - Krzysztof Banaszyk

Uwielbiany przez widzów aktor teatralny, filmowy i serialowy, Krzysztof Banaszyk, zmarł 1 sierpnia 2024 roku w wieku 54 lat. Widzowie pokochali go m.in. w serialu "Samo życie".

Kurkowska/AKPA

Zmarli w 2024 roku - Felicjan Andrzejczak

18 września 2024 roku do mediów dotarła informacja o śmierci Felicjana Andrzejczaka. Legendarny wokalistka Budki Suflera miał 76 lat. Artysta zmagał się z chorobą nowotworową, jednak Krzysztof Cugowski w jednym z wywiadów zdradził, że Felicjan Andrzejczak "nie umarł na to, co mu dolegało, tylko podobno miał udar".

Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Zmarli w 2024 roku - Barbara Horowianka

Barbara Horowianka była jedną z najpopularniejszych aktorek PRL-u. Zagrała w takich produkcjach jak "Pasażerka", "Kochankowie z Marony" czy "Stawka większa niż życie". Barbara Horowianka zmarła 20 września 2024 roku w Szpitalu Praskim w Warszawie w wieku 94 lat.

Justyna ROJEK/East News

Zmarli w 2024 roku - Liam Payne

Liam Payne, były gwiazdor popularnej grupy "One Direction" zmarł 16 października 2024 roku po upadku z trzeciego piętra. Brytyjski wokalista zginął w hotelu w dzielnicy Palermo w Buenos Aires. Miał tylko 31 lat.

Chioccia/IPA/REX/Shutterstock/EAST NEWS

Zmarli w 2024 roku - Jadwiga Barańska

Legendarna aktorka, niezapomniana odtwórczyni roli Barbary Niechcic w kultowym filmie „Noce i dnie” zmarła 24 października 2024 roku, kilka dni po swoich 89. urodzinach. Informację o śmierci Jadwigi Barańskiej przekazał jej mąż, reżyser Jerzy Antczak. Wybitna aktorka odeszła po długiej walce z wieloma problemami zdrowotnymi, m.in. zmagała się z powolną utratą wzroku.

Wojciech OLSZANKA/East News

Zmarli w 2024 roku - Elżbieta Zającówna

Informacja o śmierci Elżbiety Zającównej dotarła do mediów 29 października 2024 roku. Smutną wiadomość o odejściu uwielbianej aktorki przekazał Związek Artystów Scen Polskich. Artystka miała 66 lat.

Reklama

Zobacz także: Nie do wiary, co stało się po śmierci Liama Payne'a. Tego nikt nie mógł przewidzieć